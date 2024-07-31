На Сахалине построят многофункциональный логистический центр

В Анивском районе Сахалина начали возводить многофункциональный логистический центр. Его оборудуют технологиями для обработки, перевозки, хранения и учета грузов.

На Сахалине заложили камень в строительство логистического центра. Он будет расположен селе Троицкое. Объект станет частью транспортно-логистического хаба, который создается на юге островного региона. Он включает в себя аэровокзал, глубоководные порты, объездную дорогу для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Первая очередь центра: это складские помещения класса А и производственные помещения площадью около 14 тыс. квадратных метров. Ожидается, что их сдадут уже во втором квартале 2025 года.

По планам властей, запуск объекта позволит федеральным торговым сетям зайти на Сахалин. В конечном счете это отразится на расширении ассортимента товаров и на ценах, которые станут более доступными.