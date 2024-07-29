Мишустин призвал сократить зависимость от импорта марганца, хрома и титана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сократить зависимость от импорта стратегических видов твердых полезных ископаемых, таких как хром и титан.

"Важно в полном объеме обеспечить текущие перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок, прежде всего марганца, хрома и титана", - сказал глава правительства, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.



Глава кабмина указал на то, что в условиях современных вызовов российская промышленность активно модернизируется, в регионах расширяются заводские мощности, создаются и внедряются передовые технологии, осваивается выпуск большего перечня наукоемкой продукции, которая ранее не производилась в России. Мишустин также напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о необходимости нацелить российскую геологоразведку на поиск редкоземельных материалов, другого сырья для развития приоритетных отечественных производств.