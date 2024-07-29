Мишустин призвал сократить зависимость от импорта марганца, хрома и титана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сократить зависимость от импорта стратегических видов твердых полезных ископаемых, таких как хром и титан.
"Важно в полном объеме обеспечить текущие перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок, прежде всего марганца, хрома и титана", - сказал глава правительства, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.
Глава кабмина указал на то, что в условиях современных вызовов российская промышленность активно модернизируется, в регионах расширяются заводские мощности, создаются и внедряются передовые технологии, осваивается выпуск большего перечня наукоемкой продукции, которая ранее не производилась в России. Мишустин также напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о необходимости нацелить российскую геологоразведку на поиск редкоземельных материалов, другого сырья для развития приоритетных отечественных производств.
"Ожидаем, что спрос на них будет значительно увеличиваться на фоне ускоренных темпов роста оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химической промышленности, строительного сектора и других ключевых отраслей", - заметил он. "Конечно, в этой работе надо опираться на собственные решения в области изучения недр, добычи, переработки полезных ископаемых. Предложим бизнесу более привлекательные условия для разработки и внедрения таких технологий", - подытожил Мишустин.