Ростех протестировал отечественные маршрутизаторы для банкоматов

Дочерний банк Ростеха завершил пилотное тестирование сервисных маршрутизаторов для банкоматов, произведённых НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника». Устройства продемонстрировали полное соответствие техническим требованиям и могут в будущем заменить импортные аппараты в российских банках.

Сервисные маршрутизаторы предназначены для обеспечения связи между банкоматами и процессинговым центром через проводные или беспроводные сети с поддержкой шифрованных туннелей. Оборудование работает на отечественном программном обеспечении и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

По словам директора по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталия Александрова, оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности передачи данных. Тестирование проводилось совместно с НОВИКОМом, и в ближайшем будущем планируется полное переоборудование банкоматов маршрутизаторами НПП «Исток».