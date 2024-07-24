Мишустин похвалил разработанный сибирскими учеными увлажнитель воздуха

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом и похвалил разработанный сибирскими учеными прибор, который может работать на любой воде, а не только дистиллированной. Главе российского кабмина показали разработку во время посещения технопарка в новосибирском Академгородке.

По его словам, он регулярно слышит о том, что обязательно нужно следить за влажностью воздуха и то, что ученые показали универсальный прибор, который может работать с любой водой, – это очень важно, передает ТАСС.

«Потому что, вы знаете, обычно есть требование – заливать дистиллированную воду. И если он решает вопросы, связанные с качеством заливаемой воды, очищает, дает нормальную влагу – это очень важно. Всем бы порекомендовал», – похвалил разработку Мишустин.



Премьер-министр Михаил Мишустин во время поездки в Новосибирск посетил Академгородок, на его территории расположены президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), 25 научно-исследовательских институтов, Международный томографический центр, Центральный сибирский ботанический сад, филиал Государственной публичной научно-технической библиотеки, Новосибирский государственный университет (НГУ), Физико-математическая школа.

Мишустин, в частности, осмотрел расположенный здесь технопарк. Проект реализован для внедрения в промышленность научных разработок СО РАН и инновационных компаний. Премьер-министру рассказали о его работе, в том числе о возможностях «бизнес-инкубатора», а также о перспективах развития инфраструктуры. Главе правительства также презентовали проекты некоторых резидентов. Например, компания «Логикс» работает в сфере промышленного дизайна и является разработчиком цифровой производственной платформы, которая дает возможность дистанционного заказа сложных деталей и узлов для различных отраслей промышленности. На базе Академпарка действует также опытно-конструкторское бюро «Пятое поколение», которое специализируется на проектировании сверхмалых космических аппаратов и космическом приборостроении.

Кроме того, Мишустину показали специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) НГУ, который работает по системе интернатного обучения, сейчас в центре проживает 550 школьников. Их обучают более 240 высококвалифицированных преподавателей (44% с ученой степенью), которые объединены в 9 кафедр. Российский премьер посетил новые здания СУНЦ: досуговый центр и учебный корпус.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения завода «Дальэнергомаш» в Хабаровске заявил, что импортозамещение в станкостроении необходимо сделать в очень короткий срок, также важнейшей задачей стоит восстановление компетенций в этой сфере.