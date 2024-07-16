Импорт вина из Евросоюза в Россию упал более чем в два раза

Согласно данным Евростата, за май 2024 года более чем в два раза упал импорт вина из стран Евросоюза в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что по сравнению с апрелем импорт упал в 2,5 раз — до 8,9 тысячи тонн. Это является минимальным показателем с 2015 года. При этом в денежном выражении закупки сократились в 2,1 раза и составили 30,3 миллиона евро. Как указано в документах Евростата, сильнее всего упали покупки вина у Испании (в семь раз — до 253 тонн), Литвы (в четыре раза — до 1,2 тысячи тонн) и Германии (531 тонна).

Ранее Национальное агентство статистики Грузии сообщило, что страна экспортировала в Россию 75% своего вина.