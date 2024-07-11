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"Россети" представили на "Иннопроме" технику на электрической тяге

"Россети" представили на международной промышленной выставке "Иннопром" технику на электрической тяге, которая разработана специально для нужд отечественного сетевого комплекса. Об этом говорится в сообщении компании.

«Россети» представили на «Иннопроме» технику на электрической тяге
© РИА Новости

"Россети" в рамках выставки "Иннопром" также провели рабочие встречи с российскими и зарубежными партнерами, подписали несколько соглашений, в том числе для инновационного развития отрасли и реализации программ импортозамещения.

Компания отмечает, что главной темой "Иннопрома" в 2024 году стало технологическое партнерство, в мероприятии приняли участие делегации из 60 государств.

"Представители ПАО "Россети" на полях форума провели встречу с сотрудниками министерства торговли и промышленности Индии", - подчеркивается в сообщении.

Генеральный директор ПАО "Россети Урал" Александр Пятигор представил на выставке губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру первый в России автомобиль-мастерскую на шасси "Урал" с гибридной силовой установкой. Он оснащен инструментами и оборудованием, которые используют в своей работе энергетики группы "Россети", отмечает компания.

Кроме того, "Россети Урал" заключили соглашения с Челябинской и Свердловской областями о развитии сетей уличного освещения, договорились о сотрудничестве с компаниями "Форэнерго" и "Прософт-системы", которые создают инновационные решения и автоматизированные системы технологического управления для сетевого комплекса. Также подписано соглашение с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе выставки наградил "Россети Урал" званием "Лучший налогоплательщик". "Объем налоговых отчислений компании в 2023 году составил порядка 16,4 млрд рублей, из которых в консолидированный бюджет Свердловской области поступило более 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.