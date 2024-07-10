В «Газпром нефти» назвали условия для технологической независимости

На сегодняшний день одним из ключевых моментов в достижении технологической независимости в России является кадровый вопрос, заявил руководитель программы импортозамещения ПАО «Газпром нефть» Алексей Фадеев, передает корреспондент NEWS.ru.

По его словам, человек всегда был и остается важнейшим ресурсом в любых проектах.

«Конечно, соглашусь с коллегами, это кадровый вопрос. Главным ресурсом в любых проектах был и остается человек», — заявил Фадеев.



Кроме того, он высказался о важности создания институциональных условий. К этому Фадеев отнес сферу стандартизации и разработку отраслевых требований. Кроме того, он заявил о необходимости восстановления связей между реальным сектором экономики и научно-исследовательскими институтами, которые были в Советском Союзе.

«Сегодня технологические цепочки разрушены, и, к сожалению, научно-исследовательские институты вынуждены выживать, ища себе хозяйственные договоры, а аналитические компании часто не могут найти себе исполнителей и необходимую компетенцию, поэтому восстановление таких вот технологических связей», — признал Фадеев.



Ранее ПАО «Газпром нефть» заключило соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с образовательным фондом «Талант и успех» в 2025 году. Одним из направлений работы компании станет развитие цифровых технологий для капитального строительства.