Москва и МФТИ будут взаимодействовать в сфере импортозамещения

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» Городское агентство управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ») и Московский физико-технический институт заключили соглашение о совместной работе в сфере научных инноваций и исследований. Об этом в среду 10 июля сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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Соглашение предполагает совместную работу над развитием инвестиционного потенциала и технологического суверенитета в контексте импортозамещения. Участники соглашения стремятся запускать и продвигать важные для общества инвестиционные проекты, поддерживать инициативы по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, а также содействовать проведению совместных мероприятий, включая образовательные программы, для решения задач, связанных с общей целью.

— Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности, — отметил Анатолий Гарбузов.



В течение нескольких лет департамент активно сотрудничает с образовательными учреждениями столицы. Это взаимодействие выгодно для обеих сторон: университеты получают доступ к практическому опыту и актуальным проблемам, которые могут послужить основой для их исследований и проектов. Студенты накапливают ценный опыт, который пригодится им в будущем. В свою очередь, вузы помогают готовить специалистов и кадровый резерв для различных организаций и предприятий города.