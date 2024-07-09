Минск обсуждает с Москвой выделение дополнительных средств на импортозамещение

Правительства Белоруссии и России проводят переговоры о возможности выделения дополнительных средств на импортозамещающие проекты.

Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономики республики Мария Мажинская на полях деловой выставки "ИННОПРОМ-2024".

"На сегодняшний день ведутся переговоры. Мы еще осваиваем и текущие ресурсы, выделенные Российской Федерацией. Пока данные переговоры идут на уровне правительств, затем предложения будут представлены на утверждение главам государств", - сказала Мажинская.



По ее словам, идет процесс обсуждения и проработки вопроса.

Ранее посол Белоруссии в России Александр Рогожник отмечал, что республика намерена проработать с РФ выделение дополнительных средств на реализацию проектов в области импортозамещения. По его словам, пул проектов в рамках ранее выделенного Россией кредита в 105 млрд рублей уже сформирован и сегодня эти все ресурсы фактически освоены. Теперь предстоит следующий этап - проработка с российской стороной "дополнительного выделения пакета для реализации высокотехнологичных проектов, которые будут направлены на обеспечение технологической независимости Союзного государства". Он напомнил, что стороны реализуют совместные проекты в сферах микроэлектроники, авиастроения и станкостроения. В конце мая занимавший тогда должность посла Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявлял о том, что Россия готова в разы увеличить кредитование импортозамещающих проектов в Белоруссии.