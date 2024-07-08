Аэропорт Шереметьево перешел на российскую систему обработки багажа

Аэропорт Шереметьево начал использовать российскую систему обработки багажа в терминале D вместо иностранной, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов.

"Решение об импортозамещении систем обработки багажа (СОБ), в том числе Vanderlande Industries, было принято в 2022 году, после ухода компании с российского рынка, и в том числе по причине невозможности эффективной поддержки модернизации системы в отсутствие производителя. Внедрение системы позволило выполнить задачу по импортозамещению, которая была поставлена правительством Российской Федерации для всех объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)", - отметил он.



Теперь аэропорт будет использовать систему обработки багажа "Рексофт". По словам Алифанова, она полностью соответствует профильным российским стандартам сортировки и досмотра багажа, а также учитывает уникальные особенности крупнейшего в России терминала для обслуживания внутренних и международных воздушных линий.