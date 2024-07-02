Нефтяная отрасль РФ станет к 2027 году полностью независимой от иностранного оборудования

Российская нефтяная отрасль к 2027 году станет полностью независимой от иностранного оборудования за счет размещения заказов на территории страны, это потребует порядка 1 трлн рублей инвестиций. Об этом сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что в настоящее время дефицит оборудования в стране составляет всего 200 позиций из 1 400.

"По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена. Это позволит не только достигнуть технологической независимости, но это даст дополнительные заказы для наших машиностроителей. Мы оцениваем объемы этих дополнительных заказов один триллион рублей", - сказал Дюков.



По его словам, также для отрасли важное значение имеют цифровые технологии, которые позволяют значительно повысить эффективность работы как с трудноизвлекаемыми запасами, так и с традиционными запасами.