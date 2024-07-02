«Газпром нефть» станет к 2027 году полностью независимой от иностранного оборудования

"Газпром нефть" планирует к 2027 году стать полностью независимой от иностранного оборудования за счет размещения заказов на территории России, это потребует порядка 1 трлн рублей инвестиций.

Об этом сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что в настоящее время дефицит оборудования в компании составляет всего 200 позиций из 1 400.