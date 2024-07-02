На кузбасском "Анжеромаше" импортозаместили оборудование для шахт

Лавные конвейеры мощностью 800 кВт спроектировали и изготовили на заводе "Анжеромаш" в Анжеро-Судженске Кемеровской области.

Ранее такое оборудование на шахты региона поставляли из Англии и Германии, написал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

"Инженеры "Анжеромаша" спроектировали и изготовили агрегат под индивидуальные требования шахты "Усковская". Техника не уступает по качеству западным аналогам, при этом обходится гораздо дешевле благодаря снижению логистических затрат. Да и обслуживать ее будет проще, ведь завод производителя находится в Кузбассе. Это очень важный шаг по укреплению технологического суверенитета страны", - написал он.



Середюк добавил, что компания также планирует презентовать в 2025 году на выставке "Уголь России и Майнинг" проходческий комбайн К-1000А. Оборудование также будет учитывать индивидуальные особенности предприятий Кузбасса.