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ФАС согласовала цены на первый отечественный препарат для лечения сахарного диабета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Ликринта" для лечения сахарного диабета.

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС согласовала цену на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Линаглиптин", - рассказали в ведомстве.

В ФАС подчеркнули, что согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Тражента" на 9%. Цена за упаковку отечественного дженерика из 30 таблеток в дозировке 5 мг согласована на уровне 1 360 рублей. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 1 501 рубль.

Как отметили в пресс-службе ведомства, согласование цены на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он должен будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

 