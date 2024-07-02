ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Ликринта" для лечения сахарного диабета.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС согласовала цену на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Линаглиптин", - рассказали в ведомстве.



В ФАС подчеркнули, что согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Тражента" на 9%. Цена за упаковку отечественного дженерика из 30 таблеток в дозировке 5 мг согласована на уровне 1 360 рублей. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 1 501 рубль.

Как отметили в пресс-службе ведомства, согласование цены на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он должен будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.