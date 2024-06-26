В Приморье появится завод по выпуску крупноформатных железобетонных изделий

В Приморском крае появится новое производство железобетонных конструкций, которые будут использоваться для строительства промышленных, гражданских и административных зданий. Завод станет одним из крупнейших в регионе с мощностью 130 000 тонн железобетонных изделий в год.

По данным пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока, новый резидент СПВ компания «МдКор» планирует запустить завод в 2028 году. Благодаря новейшему российскому оборудованию и высококвалифицированным специалистам, предприятие сможет выполнять заказы различной сложности. Высокое качество продукции и доступные цены будут обеспечены за счет использования льгот и преференций режима свободного порта Владивосток (СПВ). Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) предусматривает инвестиции в размере 1 млрд рублей и создание 300 рабочих мест для местных жителей.

Директор ООО «МдКор» Андрей Викол рассказал, что завод будет состоять из пяти цехов, соединенных между собой, складской территории с мостовыми кранами, железнодорожного тупика, собственной котельной и трехэтажного административно-бытового корпуса. На территории также разместятся трансформаторная подстанция, лаборатория для проверки качества продукции и ремонтно-механическая мастерская. В дополнение к стандартным железобетонным изделиям завод будет производить конструкции по индивидуальным чертежам. Проектирование завода с учетом всех противопожарных и экологических норм уже ведется, а начало строительных работ запланировано на первый квартал 2025 года.

Резидент СПВ отметил, что льготы преференциального режима помогут повысить рентабельность проекта и снизить сроки окупаемости, а также привлекут квалифицированных работников с конкурентной зарплатой. Основные преимущества включают сниженные страховые взносы с 30% до 7,6%, нулевые налоги на имущество и прибыль в первые годы реализации проекта.

Заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий отметил, что сборное строительство с применением железобетонных конструкций позволит быстро возводить жилые, административные и промышленные объекты, что необходимо для динамичного развития Дальнего Востока. Новый завод увеличит объемы производства железобетонных изделий для строительства мостов и транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что КРДВ оказывает резиденту СПВ необходимую поддержку на всех этапах реализации проекта, обеспечивая применение льгот и преференций СПВ.

На данный момент, по соглашениям с КРДВ, более 2 тыс. резидентов СПВ реализуют свои проекты, из которых 530 уже успешно введены в эксплуатацию. Бизнес фактически вложил в экономику региона 516 млрд рублей и создал более 50 тыс. рабочих мест. С 2022 года минимальный порог капитальных вложений для получения статуса резидента СПВ был снижен в 10 раз — с 5 млн до 500 тыс. рублей.