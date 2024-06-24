На калужском заводе Samsung запустили контрактное производство

Калужский завод Samsung, арендованный дистрибьютором электроники VVP Group, запустил контрактное производство телевизоров для сети «М.Видео-Эльдорадо» под ее собственными брендами Hi и Carrera.

Объем производства телевизоров составит до 500 тыс. единиц в год. Сборку оценили в $2–3 млн (176,2–264,4 млн рублей), узнал «КоммерсантЪ».

Вскоре завод может быть полностью занят сборкой готовой бытовой техники на условиях контрактного производства, полагают эксперты.

Напомним, завод Samsung принадлежит ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», 100% компании владеет корейская головная структура. Предприятие способно выпускать телевизоры, холодильники и стиральные машины. Весной 2022 года Samsung приостановил производство. С прошлого года Минпромторг требовал от южнокорейских производителей возобновить работу российских предприятий.

VVP Group изначально планировала выпуск собственной бытовой техники, но из-за высокой стоимости производства, обусловленной недозагрузкой мощностей завода, решила перейти к контрактному производству. Это позволит снизить общую себестоимость производства. В будущем компания может вернуться к идее выпуска собственной продукции, считают аналитики.