Эксперт назвал важным сохранение знакомого интерфейса при импортозамещении софта

Интерфейс, знакомый пользователям, важно сохранять при импортозамещении программного обеспечения. Об этом сообщил на экспертной сессии XV Международного IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС менеджер по работе с государственным сектором "Р7" Андрей Молчанов.

"Р7" - компания, занимающаяся разработкой приложений для работы с офисными документами.

"При импортозамещении важно сохранять знакомый пользователям интерфейс. <...> Есть население, которое не готово к новому интерфейсу, к новому функционалу как операционных систем, так и прикладного обеспечения. Наши разработчики постарались этот момент смягчить", - рассказал он на экспертной сессии "Как перейти от импортозамещения к технологической независимости".



Он отметил, что программные продукты компании совместимы со всеми операционными системами. Также поддерживается возможность совместной работы и редактирования без утери исходных данных.

XV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня. В ходе него состоится более 50 мероприятий, в которых примут участие около 3 тыс. человек из более чем 25 стран и 72 регионов России. Они обсудят применение новейших технологий в экономике, социальной сфере и образовании, кибербезопасность, импортонезависимость, искусственный интеллект и развитие кадрового потенциала. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.