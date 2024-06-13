Разработан самый маленький компьютер на базе "Эльбруса"

Компания «Росэлектроника», входящая в холдинг «Ростех», разработала уникальный одноплатный компьютер МП21 на базе процессора «Эльбрус-2С3». Размеры нового устройства составляют всего 95 на 95 мм, что делает его самым миниатюрным компьютером на базе данного чипа. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Модуль МП21 выполнен в бескорпусном исполнении и весит около 100 граммов без теплораспределительной пластины. Его потребляемая мощность составляет менее 40 Вт, а температурный диапазон работы – от -40 до +55 градусов Цельсия. Работа над созданием новой технологии велась специалистами Института электронных управляющих машин им. Брука («ИНЭУМ»), также входящего в состав «Росэлектроники».

В основе МП21 лежит двухъядерный процессор «Эльбрус-2С3» с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц, оснащенный встроенным графическим ядром. Это позволяет использовать компьютер в системах отображения информации. Также устройство оснащено оперативной памятью до 8 ГБ и твердотельным накопителем от 60 до 480 ГБ.

Как подчеркивает «Ростех», МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Учитывая высокие требования к информационной безопасности, компьютер может быть успешно использован на различных объектах. Предполагается, что он найдет свое применение в бортовых вычислителях авиационной техники.