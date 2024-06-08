Российские виноделы смогут полностью заместить европейское вино. Наша страна не должна помогать экономике недружественных государств, входящих в НАТО и поставляющих оружие Киеву. Об этом заявил в интервью на ПМЭФ генеральный директор «Дербент Вино» Эмиль Омаров, передает РИА Новости.

«Мое субъективное мнение, и я его озвучивал на заседании Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), — о полном запрете импорта вина из стран НАТО», — сказал Омаров.



Он рассказал, что воевал, отдал долг своей стране и теперь для него «неприемлемо, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино». В итоге Россия поддерживает французскую экономику. Аналогичная ситуация с поставками вина из Испании, Италии и других стран НАТО.

Омаров напомнил, что правление АВВР предложило повысить таможенные пошлины на вино из стран НАТО с нынешних 20% до 200%. Сейчас эта инициатива рассматривается в правительстве.

Глава «Дербент вино» уверен, что отсутствие европейских вин не скажется на отрасли. Дагестан в прошлом году собрал 260 тысяч тонн винограда, а во времена СССР местные виноградники давали 500 тысяч тонн винограда. Это означает, что имеется «колоссальный потенциал для роста».