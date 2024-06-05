На приобретение промышленных роботов могут ввести льготный лизинг

Правительство может ввести льготный лизинг и кредитование на покупку промышленных роботов под 5% годовых. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг.

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Сейчас компании могут закупать промышленных роботов в рамках кредитования с процентными ставками 19-22% годовых, что, по словам участников рынка, негативно сказывается на спросе. При этом только на самого робота приходится около трети затрат от стоимости полноценного робототехнического комплекса, которая в среднем составляет 10 миллионов рублей, а основной сложностью при реализации этих мер может стать отсутствие средств на субсидирование ставок.

По информации издания, Минпромторг к 1 сентября подготовит федеральный проект по промышленной робототехнике, в который войдут меры поддержки отрасли. В частности, рассматриваются такие меры, как приобретение промышленных роботов в лизинг и кредит на льготных условиях.

«Если раньше компания покупала робота под 19% годовых, а в лизинг брала под 22%, теперь планируется установить пониженную ставку в 5%. Разницу банку компенсирует государство», — пишет газета.



Сейчас целевых мер господдержки в сфере робототехники в России нет. Ранее участники рынка сетовали, что для достижения целей, поставленных перед ними главой государства (войти к 2030 году в топ-25 стран — лидеров по роботизации с показателем 100 роботов на 10 тысяч человек), отрасли не хватает около 20 тысяч профильных специалистов и инвестиций на сумму порядка 800 миллиардов рублей.

Как писала «Парламентская газета», выступая с Посланием Федеральному Собранию 29 февраля, Президент Владимир Путин отметил, что России необходимо достичь технологического суверенитета в различных областях, включая такую, как робототехника. К 2030 году по количеству промышленных роботов РФ должна войти в число 25 ведущих стран мира, указал он.