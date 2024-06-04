В России импортозаместят технологию для стекольной отрасли

В пресс-службе «РАТМ-холдинга» сообщили, что компания «Сибстекло», входит в «РАТМ-холдинг» и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) будут разрабатывать технологию литья чугунных форм для стеклотарного производства, чтобы заменить импортные аналоги.

© Ferra.ru

Договор между сторонами предусматривает изучение характеристик импортного чугуна, изготовление опытных отливок и формокомплектов, а также их тестирование на стеклоформующей машине. Ожидается, что одна такая форма сможет выдержать производство не менее миллиона единиц стеклотары, отметили в пресс-службе.

Компания сейчас закупает формокомплекты из-за рубежа. По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора сотрудничество поможет снизить зависимость от импорта. В будущем «Сибстекло» сможет самостоятельно производить такие формы или заказывать их у других российских компаний.

Создание импортозамещающей технологии производства чугунных форм для стеклотары — это важный шаг к обеспечению технологической независимости России в этой сфере.