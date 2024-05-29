Россия увеличит производство непродовольственных потребительских товаров

Россия с момента введения продэмбарго в 2014 году смогла увеличить долю отечественных продуктов - сейчас она составляет около 80%. Теперь задача - увеличить внутреннее производство непродовольственных потребительских товаров, пока импорт занимает половину рынка. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме "Неделя российского ритейла".

Он отметил, что по итогам 2023 года розница вернулась на траекторию роста: неплохо вырос продовольственный сектор, еще сильнее вырос оборот непродовольственных товаров. И по итогам первого квартала повышательная тенденция сохраняется.

Торговый бизнес успешно справляется с беспрецедентным внешним давлением: если в 2022 году из-за ухода некоторых транснациональных брендов количество вакантных площадей в торговых центрах составляло 15-20% в зависимости от региона, то сейчас сократилось до 5-8%.

"И очень радует, что освободившиеся места занимают отечественные бренды, которые сейчас растут у нас двухзначными темпами, опережая бренды Турции, Китая и Белоруссии", - подчеркнул министр.

Алиханов напомнил, что после первой волны антироссийских санкций в 2014 году доля отечественных продуктов в торговых сетях значительно выросла - с 65 до 80%. Теперь задача - заместить импорт непродовольственных товаров. И это сложнее, поскольку "непродовольственный сектор больше, номенклатура там сложнее и интереснее", пояснил министр. По его оценке, сейчас примерно половина оборота непродовольственного сектора - это импорт (около 10 трлн руб.).

"То есть объем рынка просто гигантский, это большой простор для инвестиций. И очень широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить в больших объемах и делать это очень качественно; а по целому ряду направлений у нас серьезные недозагруженные мощности", - сказал Алиханов.

Так, в косметике, парфюмерии загрузка на разных заводах составляет от 40 до 60%. Таким образом, "есть, куда расти", считает он.

Чтобы увеличить долю российской продукции в ритейле (как в оффлайн, так и онлайн), подготовлен законопроект о "российской полке", по которому будет установлена доля товаров отечественного производства в магазинах или в выдаче на сайтах маркетплейсов.

По мнению Алиханова, наши товары по качеству давно соответствуют лучшим мировым стандартам. И большинство российских потребителей, по данным как Роскачества, так и ВЦИОМ, были бы рады увеличению доли российских брендов на полках.

При этом важна не только традиционная розница, но и онлайн-каналы. За последние пять лет этот сектор вырос почти в пять раз до более 4 трлн оборота. И поскольку онлайн-торговля стала весомой частью экономики (на долю маркетплейсов приходится 15% от всей торговли), она не может существовать вне нормативного поля.

"На наш взгляд, здесь, конечно, должны быть дополнительно прописаны права партнеров-продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов. И отдельно хочу отметить необходимость включения этого сегмента в систему защиты от подделок и контрафакта. Сейчас у нас идет работа над этим законопроектом вместе с депутатами Госдумы и с сенаторами", - рассказал Алиханов.

При этом он подчеркнул, что цель Минпромторга заключается отнюдь не в закручивании гаек, а в создании прозрачных правил игры. Рыночная сила у маркетплейсов гораздо выше, чем у небольших производителей или продавцов. Тут важна балансировка.