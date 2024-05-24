В России нашли замену импортному оборудованию для блокировок соцсетей

Российские производители наладили выпуск всех комплектующих для блокировки нежелательных интернет-ресурсов, а доля отечественного оборудования, используемого в системе безопасности, значительно увеличилась, заявил директор Центра специальных проектов ГРЧЦ Сергей Темный. Он уточнил, что Роскомнадзор, которому подведомственен ГРЧЦ, к 2024 году полностью отказался от закупок оборудования иностранного производства, пишет RTVI.

«На иностранных платформах мы делали, например, оборудование DPI, которое является сердцем нашей системы. Это полностью российская разработка, но до 2022 года она была реализована на иностранном оборудовании», — пояснил он.

Темный добавил, что сейчас некоторые комплектующие проходят тестирование, но РКН уже готов к закупкам после завершения всех надлежащих процедур. Также он отметил, что в целом доля импортного оборудования, приобретенного до этого и используемого операторами связи, не превышает 25%.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал интернет-провайдерам ограничить сбор информации иностранным ботам с российских ресурсов. Речь идет в том числе о таких инструментах, как Googlebot, GPTBot, Apple Bot. Это, по предположению ведомства, исключит сбор данных о критических уязвимостях российских ресурсов.