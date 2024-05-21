В Хабаровске развивают производство кофемашин премиум-сегмента

Хабаровское предприятие развивает производство кофемашин премиум-сегмента. К серийному производству эспрессо-машин компания планирует приступить в этом году.

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Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Хабаровского края, первый серийный образец эспрессо-машины сейчас тестируется на специализированной выставке в Москве. Стоимость подобных аппаратов доходит до 1,5 млн рублей.

Как рассказал директор компании Владимир Ткалич, создание кофемашины – технически сложный процесс.

«Необходимо, чтобы машина не просто выдерживала заданное высокое давление и температуру во время приготовления, но делала это ровно, без колебаний и сбоев. Кофе, как никакой другой напиток, очень чувствителен к таким перепадам», – сказал он.

Компания была основана в 2002 году в Хабаровске. За 22 года она превратилась из маленького магазина по продаже кофе в сеть из 44 кофе-магазинов в России и за ее пределами. Зерна обжариваются на фабрике в Хабаровске и двух предприятиях в Москве и Владивостоке. Машины для обжарки – собственных разработок.