В России появится новое производство мини-компьютеров

В ближайшие месяцы в Новосибирске планируется запуск производства одноплатных компьютеров на основе отечественной электроники. Компания «Элрон» станет первым производителем подобных устройств в Сибири. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

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По словам генерального директора компании Ивана Лебедева, изделие будет использовать только отечественные компоненты, что позволит сделать его альтернативой импортируемым решениям. По оценкам инициаторов проекта, одноплатный компьютер может быть использован в различных отраслях, включая вычислительную технику, станкостроение, промышленность и приборостроение.

Первый год производства оценивается в несколько сотен изделий, а уже на второй год объем выпуска может достичь нескольких тысяч единиц. Для запуска производства необходимо инвестировать от 50 до 100 млн руб., которые будут потрачены на покупку автоматизированных линий производства.

Компания «Элрон» является резидентом новосибирского научно-технологического технопарка Академгородка и «Сколково». Учредителями компании являются Иван Лебедев, Алексей Христолюбов и Ольга Пантелеева. Выручка предприятия в 2023 году составила 13 млн руб., чистая прибыль – 319 тыс. руб.