Еще пять брендов из Китая могут появиться в России

Пять брендов из Китая, работающие в категории электроники, одежды, обуви и аксессуаров вышли на российский рынок с начала 2024 года.

Еще пять могут выйти до конца года, сообщили ТАСС аналитики консалтинговой компании CORE.XP.

"С начала 2024 года на российский рынок вышли четыре новых бренда из Китая. К концу года число новых китайских брендов может достигнуть 10", - рассказали в компании.

В частности, выход на российский рынок рассматривают пять китайских брендов: Sprandi (одежда, обувь и аксессуары), Semir (одежда, обувь и аксессуары), Realme (электроника), TCL Electronics (электроника), HEA (Happy Easy Anyway, одежда, обувь и аксессуары).

Если в 2023 году наблюдался высокий рост активности турецких брендов одежды - на российский рынок вышло 10 новых турецких брендов, специализирующихся на производстве одежды и обуви и товаров для дома, то в этом году рынок также принимает азиатских ретейлеров из Китая и Южной Кореи, рассказала ТАСС руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

В частности, в первом квартале 2024 года на российский рынок вышел новый модный бренд из Южной Кореи Josiny. Первый магазин бренда, специализирующегося на продаже обуви, открылся в ТРЦ "Саларис" на юго-западе Москвы. До начала лета свои двери планирует открыть южнокорейский бренд повседневной одежды средней ценовой категории Lifework, дистрибьютером которой выступает MVM group (Mango), перечисляет Ногай. Первая точка появится в "Авиапарке".

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Кроме того, по словам собеседницы агентства, к выходу на российский рынок готовится корейский бренд 8 seconds под управлением Samsung C&T Fashion Group.

"Бренд, позиционирующий себя как замена японскому Uniqlo, откроет первые точки в московских ТЦ уже в этом году. В ближайшем будущем корейский Samsung C&T Fashion Group также планирует вывести на российский рынок премиальный бренд молодежной одежды Juun.J", - сообщила она.

О конференции

Выставка и конференция Mallpic Sochi с деловой и образовательной программой для участников рынка жилой, коммерческой, индустриальной и инвестиционной недвижимости проходит в Сочи с 16 по 19 мая. Организатор - Союз торговых центров.