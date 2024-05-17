СМИ: ТЦ нашли замену всем ушедшим из страны иностранным брендам
Российским торговым центрам удалось полностью заместить площади марок, которые ушли из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга.
Отмечается, что уровень вакантных мест в ТЦ оценивается в 5−8%. Данное значение – признак того, что ситуация является стабильной, говорится в публикации. В минувшем году значение вакантных площадей составляло 10−14%. К текущему сезону данный показатель продемонстрировал резкое снижение.
Сейчас проходимость торговых центров в этом году восстановлена до уровня, который был актуален еще до 2022 года. Вместе с тем доковидных значений посещаемости пока не наблюдается, пишет издание. По словам гендиректора брокера торговой недвижимости IBC Real Estate Алексея Ефимова, импортозамещение иностранных брендов составляет 100%.
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