Стало известно, сколько денег за жизнь зарабатывает средний россиянин

Вы когда-нибудь задумывались, сколько денег можно заработать за всю жизнь? «Рамблер» посчитал среднюю сумму, которую зарабатывают россияне за свой трудовой стаж. Рассказываем, сколько нулей в этом числе и насколько большая разница между доходом мужчин и женщин.

Что мы учитывали

Для расчёта суммы, зарабатываемой россиянами за всю жизнь, мы взяли средний заработок отдельно для мужчины и для женщины. Рассматривались граждане, собирающиеся выйти на пенсию по старости в 2026 году. Такое разделение обусловлено двумя факторами:

Гендерный разрыв в зарплатах.

Разница в минимальном возрасте для выхода на пенсию по старости.

По данным Росстата, к началу 2024 года средняя начисленная зарплата в месяц у мужчин составляла 87 757 рублей, а у женщин — 61 113 рублей. Суммы указаны до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. После удержания НДФЛ среднестатистический россиянин получал в месяц 76 348 рублей, россиянка — 53 168 рублей. Разница составляет 23 180 рублей, или 30,36%.

В 2026 году на пенсию смогут выйти мужчины в возрасте 64 лет (1962 года рождения) и женщины в возрасте 59 лет (1967 года рождения).

Будем считать, что мужчина и женщина пошли в школу в возрасте 7 лет и потратили одинаковое количество времени на обучение — 15 лет. В возрасте 22 лет они устроились на первую работу. Предположим, у них был два года перерыв в трудовом стаже. Тогда общий трудовой стаж у мужчины составил 40 лет, у женщины — 36 лет.

Считаем, сколько в среднем зарабатывают россияне за свою жизнь

Пересчитать средние месячные зарплаты россиян за последние 35–40 лет на настоящее время невозможно. За этот период рубль потерял свою стоимость из-за инфляции и двух деноминаций в 1991 и 1998 годах. Поэтому для расчёта примерного общего дохода мы взяли современные зарплаты.

Подставим все значения в формулу:

© Рамблер

Средний заработок мужчины

Средняя месячная зарплата после вычета НДФЛ — 76 348 рублей.

Общий стаж в месяцах — 480 месяцев (40 лет х 12).

76 348 х 480 = 36 647 040 рублей.

Получается, среднестатистический мужчина в России, которому в 2026 году исполнится 64 года, за всю свою карьеру мог заработать около 36,6 миллиона рублей.

Средний заработок женщины

Средняя месячная зарплата после вычета НДФЛ — 53 168 рублей.

Общий стаж в месяцах — 432 месяца (36 лет х 12).

53 168 х 432 = 22 968 576 рублей.

Среднестатистическая россиянка в возрасте 59 лет за всю жизнь заработала около 23 миллионов рублей. Это на 37% меньше среднего суммарного дохода мужчины за его карьеру.

Без учёта гендерного разрыва в зарплатах

Исключим фактор разрыва в зарплатах мужчин и женщин в России и пересчитаем суммы на основе более актуальных данных. Средняя начисленная номинальная зарплата в России к началу июля 2025 года составила 100 023 рубля, или 87 020 рублей после вычета НДФЛ.

Стаж оставим без изменений:

480 месяцев для мужчины.

432 месяца для женщины.

При условии выхода на пенсию по старости сразу по достижении пенсионного возраста суммарный заработок мужчины в сегодняшних деньгах составит:

87 020 х 480 = 41 769 600 рублей.

Средний доход женщины за всю карьеру:

87 020 х 432 = 37 592 640 рублей.

Разница составляет около 4,2 миллиона рублей (10%).

Главное

Средняя сумма всего заработка мужчины в России к моменту выхода на пенсию почти на треть превышает суммарный доход женщины (36,6 миллиона против 23 миллионов рублей).

Если исключить гендерный фактор, разница в суммарном доходе уменьшается до 4,2 миллиона рублей, или 10% (41,4 миллиона против 37,6 миллиона рублей). Разрыв в заработке обусловлен разницей минимального возраста выхода на пенсию по старости. Женщины могут выйти на пенсию на пять лет раньше мужчин.

5 вредных финансовых привычек, которые съедают ваши деньги