Принят закон о повышении НДС до 22% с 1 января

Госдума приняла закон о повышении НДС с 2026 года до 22%. Документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.

© Антон Денисов/РИА Новости

Изменения в Налоговый кодекс сохраняют 10% НДС для социально значимых товаров (продукты, лекарства, детские товары и др.), но исключают из льготы молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, облагая их по ставке 22%. Льготные условия продолжат действовать для продуктов питания, лекарств, медицинских изделий, детских товаров, печатных изданий (прессы и книг) и племенных сельскохозяйственных животных.

За счет повышения НДС бюджет планирует получить 4,423 триллиона рублей в 2026–2028 годах.

Ранее эксперты, опрошенные «Рамблером», оценили, как повышение НДС скажется на росте стоимости товаров. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах ожидает, что произойдёт разовый скачок инфляции. Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов говорил, что рост инфляции будет медленным и не превысит 1%. В министерстве финансов ожидают, что влияние предложенных мер на инфляцию будет умеренным и составит в среднем 1,3 процентного пункта.

Эксперты рассказали, как увеличение НДС скажется на инфляции