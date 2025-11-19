Импульсивные покупки: когда и на что мы тратим больше всего

Каждый третий россиянин совершает хотя бы одну импульсивную покупку в месяц, выяснили аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера. Но импульсивные траты составляют всего лишь 0,85% от общего объёма расходов. Результаты исследования есть у «Рамблера». Проанализировали, кто и когда тратит деньги необдуманно и во сколько это обходится.

Что чаще всего россияне покупают спонтанно

Аналитики PFM определяли импульсивные покупки как расходы, соответствующие двум критериям:

Категориям: фастфуд, рестораны, алкоголь, развлечения (кино, парки, игры) или цифровые товары. Времени: покупки совершались ночью (с 22:00 до 06:00) или в выходные.

Исследователи проанализировали 25 миллионов операций клиентов Сбера. Анализ показал, что в сентябре 3,26% всех транзакций были импульсивными. Это значит, что практически каждая 30-я покупка совершалась без предварительного планирования.

Топ-5 категорий спонтанных трат:

65,8% — фастфуд;

13,3% — алкогольные напитки;

12,7% — рестораны и кафе;

3,4% — цифровые товары и медиа;

1,8% — игрушки и хобби.

Из статистики следует, что большинство импульсивных трат совершались в категории «фастфуд». Почти 7 из 10 необдуманных покупок — это заказ бургеров, пиццы или роллов в нерабочее время.

Сколько из зарплаты съедают такие траты

Средний чек импульсивной покупки составил 626 рублей. Это на 74,51% ниже обычной покупки (2457 рублей). Эксперты объяснили разницу сумм природой импульсивных трат: фастфуд, билеты в кино, развлечения. Тогда как крупные покупки (техника, одежда, мебель) люди обычно планируют заранее.

В среднем на одного человека в сентябре приходилось 4 необдуманные покупки, говорится в исследовании. Таким образом, один «импульсивный» клиент тратил на мимолётные желания 2504 рубля. От общего объёма ежемесячных расходов доля импульсивных покупок составила лишь 0,85%, поскольку подобные приобретения зачастую ограничиваются незначительными суммами.

Что провоцирует импульсивные траты

Мы можем наблюдать прямую связь финансов, ментального состояния и образа жизни, отметили аналитики PFM. Если вы заметили, что часто совершаете импульсивные покупки, возможно, стоит позаботиться о себе и своём отдыхе.

А поддерживать финансовое здоровье станет легче, если использовать вспомогательные инструменты. Например, в СберБанк Онлайн есть «Помощник по расходам». Сервис анализирует паттерны финансового поведения и даёт персональные рекомендации по оптимизации бюджета.

«Не могу прожить и дня без покупок»: как справиться с думспендингом

