Денег нет, но вы держитесь: чем грозит экономике России дефицит бюджета

За девять месяцев 2025 года дефицит бюджета составил 4,2 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. По предварительным данным, к концу года он вырастет до 5,7 триллиона рублей (2,6% ВВП). Такие данные приводит Минфин. Выяснили у экспертов, как это отразится на экономике страны и чего ждать простым гражданам.

© Valeriya/iStock.com

Доходы сокращаются, а расходы растут

Общий прирост доходов бюджета за январь — октябрь 2025 года к аналогичному периоду прошлого года составил всего 0,8 %:

Ненефтегазовые доходы показали заметный рост — +11,3% год к году (22,4 триллиона рублей). Основной драйвер — налог на добавленную стоимость (НДС), который принёс в бюджет 11,5 триллиона рублей, по сравнению с тем же периодом прошлого года рост доходов по НДС составил 6,2%.

показали заметный рост — +11,3% год к году (22,4 триллиона рублей). Основной драйвер — налог на добавленную стоимость (НДС), который принёс в бюджет 11,5 триллиона рублей, по сравнению с тем же периодом прошлого года рост доходов по НДС составил 6,2%. Нефтегазовые доходы, напротив, сократились на 21,4% к уровню января — октября 2024 года, опустившись до 7,5 триллиона рублей. Главные причины: снижение мировых цен на нефть и укрепление курса рубля.

Расходы бюджета за девять месяцев выросли на 15,4 %, до 34 триллионов рублей — значительно опережая динамику доходов. При этом расходы на госзакупки увеличились на 35,4% и достигли показателя 8 триллионов рублей.

Согласно поправкам к закону о бюджете‑2025 к концу года ситуация усугубится — ожидаемый дефицит достигнет 5,7 триллиона рублей и увеличится в процентном отношении к ВВП до 2,6%.

Причины ухудшения прогноза:

высокий уровень важных государственных расходов;

пересмотр ожиданий по нефтегазовым доходам;

охлаждение внутреннего спроса.

Напомним, что по итогам года ожидается снижение темпов роста ВВП до 1%. В прошлом году этот показатель составлял 4,3%.

Как дефицит бюджета отразится на экономике

В целом ситуация с дефицитом федерального бюджета в нашей экономике вполне управляемая, считает заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

Плановый объём дефицита — 5,7 триллиона рублей по итогам года покрывается в основном за счёт заимствований. Однако долговая нагрузка у нас невысокая — по итогам 2025 года Минфин прогнозирует госдолг на уровне 17,7% ВВП.

По международным меркам всё это находится на уровне, не нарушающем финансовой устойчивости бюджетной системы. Например, для стран — членов ЕС действуют нормы, по которым дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, а госдолг — 60% ВВП. Наши показатели дефицита и госдолга более чем удовлетворяют таким критериям, говорит эксперт.

Однако заимствования на нашем финансовом рынке из-за высокой ключевой ставки Банка России сейчас обходятся дорого, и это уже заставляет Минфин усиливать бюджетную экономию. Это не касается защищённых статей расходов, таких как социальные расходы и расходы на безопасность, однако приводит к ограничению ряда расходов на поддержку экономики. Вера Кононова заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Эксперт обращает внимание на то, какие статьи расходов планируется сократить в 2026 году, — предлагается сократить финансирование госпрограмм:

«Экономическое развитие и инновационная экономика» — на 10,8% ;

; «Развитие авиационной промышленности» — на 17,9% ;

; «Развитие энергетики» — на 22,1% ;

; «Развитие сельского хозяйства» — на 24,3%.

Кроме того, уменьшится объём финансирования ряда программ развития регионов: Дальневосточного ФО — на 5%, Северо-Кавказского ФО — на 22%, Арктической зоны — на 12%, Крыма и Севастополя — на 19%.

Приоритетными для государства остаются социальные обязательства бюджета и обороноспособность. Но расходы на развитие сокращаются уже не первый год, добавляет главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Кононова поясняет, что власти хотят уменьшить дефицит бюджета, не только сократив расходы, но и увеличив доходы, главным образом за счёт налоговых поступлений. Например, с января 2026 года планируется повышение НДС до 22%. Для малого бизнеса власти планируют установить порог доходов для уплаты НДС в 20 миллионов рублей, ранее он был 60 миллионов рублей. Такие меры на фоне дорогих кредитов приведут к снижению активности предпринимателей, уменьшению инвестиций и ухудшению состояния экономики, предупредила Кононова.

В этом году расширение дефицита закрывается дополнительными заимствованиями через облигации федерального займа. Но стратегически Минфин предпочёл более устойчивый источник доходов — очередной рост налогов, прежде всего НДС. Это тревожно с точки зрения давления на рост экономики. Софья Донец главный экономист «Т-Инвестиций»

Главное

За 9 месяцев 2025 года дефицит бюджета составил 4,2 триллиона рублей (1,9% ВВП); к концу года ожидается рост до 5,7 триллиона рублей (2,6% ВВП).

Доходы выросли лишь на 0,8%, при этом ненефтегазовые увеличились на 11,3%, а нефтегазовые упали на 21,4%. Расходы же выросли на 15,4% — значительно быстрее доходов.

Дефицит считается управляемым. Госдолг к концу года прогнозируется на уровне 17,7% ВВП, что намного ниже международных норм (60% ВВП для ЕС).

Однако, чтобы сократить дефицит, Минфин урезает отдельные статьи расходов. Кроме того, вводятся новые налоговые инициативы.

Результатом такой политики могут стать ограничение деловой активности и усугубление ситуации в экономике.

Эксперты подтвердили риск рецессии: чего ждать россиянам