Какие налоги надо уплатить до 1 декабря

До 1 декабря 2025 года необходимо уплатить имущественный и подоходный налоги за 2024 год. Если не сделать это вовремя, налоговая начислит пени. Рассказываем, какие налоги нужно уплатить и как это сделать.

Налоговые начисления, подлежащие оплате до 1 декабря

До начала декабря необходимо уплатить имущественные налоговые начисления и сделать доплату по подоходному налогу (НДФЛ).

Налог на имущество

Налог подлежит уплате собственниками различных видов недвижимости: жилых помещений (квартир, домов, дач, комнат), а также гаражей и парковочных мест.

В основе расчёта налогового сбора лежит кадастровая стоимость объекта, внесенного в госреестр недвижимости (ЕГРН). Местные власти определяют конкретные процентные ставки, соблюдая ограничения, прописанные в ст. 406 НК РФ. Диапазон ставок — от 0,1 до 2,5% — зависит от вида недвижимого имущества.

Земельный налог

Если вы владеете земельным участком, вам необходимо уплачивать налог на землю. Исходной величиной для расчёта суммы сбора служит кадастровая стоимость, которая содержится в выписке из ЕГРН.

Ставка налога определяется типом земельного участка и устанавливается на региональном уровне, но с соблюдением требований ст. 394 НК РФ. Например, для сельхозземель и территорий под жилищное строительство она не может быть больше 0,3%.

Транспортный налог

Собственники транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, спецтехники, воздушных и водных судов) несут обязанность по уплате транспортного налога — имущественного сбора регионального уровня. Все поступления от данного налога зачисляются в бюджет субъекта РФ, а местные органы власти наделены полномочиями по определению налоговых ставок.

При расчёте суммы налога учитываются два ключевых показателя: мощность двигателя и стоимость транспортного средства. Для автомобилей ценой более 10 миллионов рублей предусмотрен специальный повышающий коэффициент. Актуальный список таких моделей ежегодно публикует Министерство промышленности и торговли.

Подоходный налог (НДФЛ)

До конца ноября необходимо уплатить подоходный налог за 2024 год, доначисленный Федеральной налоговой службой (ФНС). Его начисляют:

с доходов от продажи имущества;

с процентов по вкладам;

гражданам, чей годовой доход превысил 5 миллионов рублей, а работодатель удерживал НДФЛ только по ставке 13%.

Сумму сбора рассчитывают на основе данных, которые ведомство получило от работодателей, кредитных учреждений и других организаций.

В текущем году граждане должны уплатить НДФЛ на вклады, если совокупный доход в виде процентов по всем имеющимся депозитам за предшествующий год превысил отметку в 210 тысяч рублей. Налогообложению подлежит сумма, превышающая этот лимит.

Как получить налоговое уведомление

Налоговики самостоятельно рассчитывают величину сбора и рассылают плательщикам уведомления. Они поступают несколькими способами:

По почте . Так уведомления получают граждане, незарегистрированные на сайте ФНС либо зарегистрированные, но подавшие заявление о выборе данного способа получения документов.

. Так уведомления получают граждане, незарегистрированные на сайте ФНС либо зарегистрированные, но подавшие заявление о выборе данного способа получения документов. Через сайт или приложение ФНС . Цифровые уведомления отображаются в личном кабинете налогоплательщика и в приложении «Налоги ФЛ».

. Цифровые уведомления отображаются в личном кабинете налогоплательщика и в приложении «Налоги ФЛ». Через Госуслуги. Для этого необходимо подать согласие на получение налоговых документов через сервис Госуслуг.

Уведомления не поступают, если у пользователя есть льготы или вычеты, которые превышают сумму начисленного сбора. А также в том случае, если сумма налогов менее 300 рублей.

В ситуации, когда документ не поступил ни в цифровом, ни в печатном виде, для оформления дубликата нужно посетить отделение ФНС либо ближайший многофункциональный центр.

Как оплатить сбор

Через сайт или приложение ФНС. Авторизуйтесь в системе, нажмите «Оплатить» и укажите данные банковской карты. Через Госуслуги. Этот способ подходит тем, кто подключил получение налоговых документов через Госуслуги. Счёт на оплату находится в разделе «Платежи». Если вы не подписывались на уведомления из налоговой, в системе отражаются только просроченные налоговые задолженности. Через кассу банка. Если вы получили платёжку на бумаге или распечатали её из личного кабинета ФНС, можно оплатить её в отделении любого банка.

Последствия неуплаты

Если не уплатить начисление вовремя, со 2 декабря на сумму задолженности начнут начислять пени. Согласно ст. 75 Налогового кодекса РФ, пени начисляются за каждый день неуплаты.

Например, если вы задолжали 6 тысяч рублей, при ставке ЦБ 16,5% каждый день вам будут начислять 3,3 рубля пени: 6 000 * 16,5% / 300 = 3,3. Рассчитать размер пеней можно при помощи калькулятора.

Главное

До 1 декабря необходимо рассчитаться с бюджетом по ряду налоговых сборов: на имущество, землю, транспорт, а также доплатить подоходный налог в случаях, когда это предусмотрено законом.

Налоговые органы самостоятельно рассчитывают суммы и рассылают уведомления плательщикам — в бумажном виде или цифровом формате.

Оплатить сбор можно через сайт или приложение ФНС, портал «Госуслуги» (если подключены уведомления) или в кассе банка по бумажной квитанции.

Если уведомление о налоге не пришло, стоит самостоятельно запросить его в налоговой инспекции или многофункциональном центре (МФЦ) — отсутствие документа не освобождает от обязанности уплаты.

