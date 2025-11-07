С 2025 года расширилась шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Заработки отдельных категорий налогоплательщиков теперь облагаются по ставкам до 22%. Рассказываем, кто заплатит повышенный подоходный налог в 2025 году и как его рассчитывают.

Как устроена новая шкала НДФЛ

До 2025 года налоги с доходов граждан взимали по двум ставкам — 13 и 15%. Вторую использовали, если человек зарабатывал больше 5 миллионов рублей в год. С 2025 года градацию расширили — теперь она включает 5 ступеней. Ставки составляют от 13 до 22% и зависят от годового дохода налогоплательщика:

Таким образом, налог в повышенном размере теперь платят граждане с доходом более 200 тысяч рублей в месяц. Увеличенная ставка применяется не ко всему заработку человека, а только к доле дохода, превышающей пороговую величину. Работодатель начинает удерживать повышенный налог в том месяце, в котором сумма налоговой базы с начала года превысила предел.

Пример. Допустим, оклад сотрудника составляет 250 тысяч рублей. В сентябре его заработок нарастающим итогом составил 2,25 миллиона рублей (250 000 рублей × 9 месяцев).

Пороговое значение дохода было превышено в октябре, когда общий заработок сотрудника составил 2,5 миллиона рублей (250 000 рублей × 10 месяцев).

В октябре работодатель удержал НДФЛ следующим образом:

По ставке 13% с суммы оставшегося до 2,4 миллиона дохода: (2 400 000 – 2 250 000) × 13 % = 150 000 * 13% = 19 500 рублей.

С заработка, превышающего предельное значение, взяли налог по ставке 15%: (250 000 – 150 000) × 15% = 100 000 × 15% = 15 000 рублей.

В ноябре и декабре весь заработок облагался повышенным налогом: 250 000 × 15% = 37 500 рублей.

Другие налоговые ставки

Законодательство предусматривает некоторые исключения, когда расчёт налогового сбора происходит иначе. Так, для пассивных разновидностей заработка применяется двухступенчатая шкала НДФЛ: 13% с дохода до 2,4 миллиона рублей и 15% — при превышении этого порога.

Ставка распространяется на следующие виды доходов:

проценты по депозитам;

доходы от реализации имущества;

прибыль от операций с ценными бумагами;

дивиденды.

Полный перечень поступлений, на которые распространяется такой порядок налогообложения, указан в п. 6 ст. 210 НК РФ.

Обратите внимание, что с 2025 года изменился лимит, при превышении которого применяется ставка 15%. До 2025 года он составлял 5 миллионов рублей.

Налог на вклады в 2025 году: кто и сколько должен

Подоходный налог на выигрыши и призы, а также на выгоду от экономии по процентам при выплате кредитов составляет 35%. Он не применяется к выигрышам в размере до 4 тысяч рублей.

Кому положены льготы

Для некоторых категорий налогоплательщиков предусмотрены льготы. Они выражаются в том, что для них действуют старые правила расчёта НДФЛ.

Такими преференциями могут пользоваться:

участники СВО;

работники, трудоустроенные на Крайнем Севере.

Льготники уплачивают налог в размере 13% при заработке до 5 миллионов рублей и 15% — при превышении порогового значения.

Кто следит за превышением лимита

Подоходный налог с зарплаты сотрудников уплачивают работодатели. Они самостоятельно отслеживают превышение порогов дохода нарастающим итогом с начала года.

Если человек работает у двух или более работодателей, каждый из них удерживает НДФЛ только с тех доходов, которые выплачивает сам. Это может привести к ситуации, когда совокупный доход работника превышает пороговое значение, но работодатели не удерживают налог по повышенной ставке, так как они не знают о других доходах. Евгений Тимин руководитель практики международной консалтинговой компании STREAM

В таком случае контроль за доходами сотрудника осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС). Она аккумулирует данные от всех работодателей и выявляет ситуации, когда заработок налогоплательщика превысил лимит.

Если общая сумма НДФЛ к уплате превысит удержанную работодателями сумму, ФНС направит физлицу уведомление об уплате доначисленного налогового сбора до 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. Елена Орлова руководитель проектов практики «Налоговое консультирование» КСК ГРУПП

Так же происходит и с другими видами доходов. Например, банки передают в ФНС информацию о доходах вкладчиков. Получив её, налоговики рассчитывают сумму НДФЛ и указывают её в налоговом уведомлении по итогам прошлого года.

Исключение составляют налоги, декларируемые самостоятельно: от сдачи жилья, продажи имущества и так далее. Такие сборы рассчитываются и уплачиваются на основе поданной налогоплательщиком декларации. Юрий Мирзоев Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра»

Если в 2025 году у вас были доходы, которые нужно декларировать, вы должны подать налоговую декларацию до конца апреля 2026 года. А до 15 июля 2026 года вам необходимо уплатить налог.

Главное

С 2025 года в России заработала обновлённая система налогообложения доходов физлиц — теперь она базируется на прогрессивной шкале с градацией ставок от 13 до 22%.

Особые правила действуют для пассивных доходов. Для них применяется двухступенчатая шкала со ставками 13 и 15%. Пороговый лимит между ними составляет 2,4 миллиона рублей.

Расчёт и уплату налога за сотрудника осуществляют работодатели. При этом ФНС контролирует ситуацию: аккумулирует данные о доходах из разных источников и при необходимости доначисляет подоходный налог.

