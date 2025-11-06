Как накопить миллион рублей при любом доходе

Для одних миллион рублей — несбыточная мечта, для других — стартовый капитал для большого дела, а для третьих — сбережения, дающие чувство защищённости. Многие думают, что для накопления этой суммы нужны огромная зарплата или наследство. Но на практике путь к первому миллиону открывается через систему, дисциплину и разумное управление деньгами. Вместе с экспертом проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Марией Иваткиной рассказываем, как накопить миллион за год.

Шаг 1: Оценка текущего финансового положения

Прежде чем начинать копить, проанализируйте свою финансовую ситуацию. В первую очередь перечислите все свои доходы, оцените их надёжность и перспективы.

Затем детально разберите расходы, сгруппировав их по типам: обязательные и необязательные. Подумайте, от каких трат можно отказаться или сократить их, — это освободит ресурсы для достижения цели.

Один-два месяца записывайте все денежные операции. Можно вести учёт в блокноте или в специальном приложении. Вы удивитесь, сколько денег «уплывает» на мелочи: кофе с собой, импульсивные покупки, подписки, которыми не пользуетесь. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Шаг 2: Установка чёткой цели

На следующем этапе нужно сформулировать финансовую цель. Она должна быть чёткой и измеримой. «Накопить миллион» — это расплывчатое желание, говорит Иваткина. «Накопить один миллион рублей за 1, 2 или 3 года» — уже конкретная цель.

После того как вы определите цель, станет понятно, какую сумму нужно откладывать ежемесячно для её достижения. Например:

чтобы накопить 1 миллион за год, необходимо откладывать примерно по 83 тысячи рублей в месяц;

за 2 года — по 41,5 тысячи рублей;

за 3 года — по 28 тысяч рублей.

Если в результате расчётов получается слишком большая нагрузка на ваш бюджет, следует пересмотреть выбранный срок. Накопления должны быть вам по силам, иначе у вас быстро опустятся руки и прийти к цели не получится.

Шаг 3: Создание бюджета

Ошибка многих — тратить всю зарплату, а в конце месяца заглядывать в кошелёк в надежде, что там что-то осталось, считает Иваткина. Важно изменить эту систему: в день получения дохода эксперт рекомендует переводить заранее установленную сумму, необходимую для достижения цели, на накопительный или инвестиционный счёт.

У всех людей разные потребности, отношение к деньгам и черты характера, поэтому шаблонные схемы часто не работают. Лучший выход — разработать собственный график ежемесячных накоплений, исходя из ваших реальных трат и денежных поступлений.

Решите, какую сумму вы будете открывать, а оставшиеся деньги используйте на расходы. Ключевое значение имеет не только составление бюджета, но и его исполнение. Чтобы накопить миллион, откладывать деньги нужно регулярно. Помочь в этом может банковское приложение: настройте в нём автоплатёж, и фиксированная сумма будет автоматически переводиться на отдельный счёт.

Шаг 4: Снижение расходов

Часто кажется, что сократить расходы невозможно. Однако практика показывает, что снижение трат на 5–10% практически не отражается на образе жизни.

Чтобы сократить ненужные траты, начните с простых привычек:

Никогда не отправляйтесь в супермаркет без чёткого списка покупок и не отклоняйтесь от него ни на шаг.

и не отклоняйтесь от него ни на шаг. Не экономьте на качестве : дешёвые вещи быстро придут в негодность, и вы снова потратите деньги на замену.

: дешёвые вещи быстро придут в негодность, и вы снова потратите деньги на замену. Пересядьте с такси или личного авто на общественный транспорт .

. Анализируйте скидки : проверяйте, действительно ли цена выгодна, и не покупайте лишнее только потому, что идёт распродажа.

: проверяйте, действительно ли цена выгодна, и не покупайте лишнее только потому, что идёт распродажа. Проведите ревизию подписок на онлайн‑сервисы — наверняка найдутся те, что вы давно не используете.

— наверняка найдутся те, что вы давно не используете. Если есть долги с высоким процентом, подумайте об их рефинансировании.

Внедрите «правило 24 часов», защищающее от импульсивных покупок. Увидели в интернете или магазине привлекательную вещь — не покупайте сразу. Дайте себе сутки подумать. Не исключено, что желание купить ненужный товар исчезнет. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

И главное: даже когда расходы оптимизированы, не прекращайте вести бюджет. Это не просто дисциплина — это шанс обнаружить новые источники дохода.

Шаг 5: Увеличение доходов

Есть несколько способов, которые можно использовать для увеличения денежных поступлений:

Продайте ненужное . Многие хранят дома вещи, которые давно не используют, но они вполне могут пригодиться другим. Продажа таких предметов — простой способ пополнить бюджет. Чаще всего без дела лежат старая электроника, спортивное оборудование, предметы декора, одежда и обувь.

. Многие хранят дома вещи, которые давно не используют, но они вполне могут пригодиться другим. Продажа таких предметов — простой способ пополнить бюджет. Чаще всего без дела лежат старая электроника, спортивное оборудование, предметы декора, одежда и обувь. Задействуйте профессиональные компетенции вне основного места работы. Например, юрист может давать частные консультации, преподаватель — подрабатывать репетитором, строитель — заниматься мелким ремонтом. Разместите объявление на специализированных онлайн-площадках и начните получать заказы.

вне основного места работы. Например, юрист может давать частные консультации, преподаватель — подрабатывать репетитором, строитель — заниматься мелким ремонтом. Разместите объявление на специализированных онлайн-площадках и начните получать заказы. Альтернативный вариант подработки — такси в свободное время. При заработке 2 тысячи рублей за день и 100 рабочих выходных в году можно получить до 200 тысяч рублей дополнительно.

— такси в свободное время. При заработке 2 тысячи рублей за день и 100 рабочих выходных в году можно получить до 200 тысяч рублей дополнительно. Используйте налоговые льготы . Оформите вычеты, если платите НДФЛ. Это возможно при покупке жилья, оплате обучения или лечения.

. Оформите вычеты, если платите НДФЛ. Это возможно при покупке жилья, оплате обучения или лечения. Поговорите с руководством о повышении заработной платы или дополнительной нагрузке.

Комплексный подход по снижению затрат и увеличению доходов позволит сформировать устойчивую финансовую подушку и приблизит к достижению цели.

Шаг 6. Выбор финансовых инструментов

Распространённая ошибка — хранение наличных дома. Такой подход ведёт к потере накоплений из-за инфляции. Рост цен постепенно снижает реальную стоимость сбережений, и через несколько месяцев ваши деньги могут ощутимо обесцениться.

Цель разумного инвестирования — не просто сохранить капитал, а заставить его работать и приносить доход.

Для этого можно использовать разные инструменты:

Банковские вклады . Это классический способ сохранения средств с минимальным риском. Сбережения на депозитах застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. При этом вкладчик получает гарантированный процентный доход. Если сумма ваших накоплений превышает 1,4 миллиона, распределите их между несколькими банками. Это позволит сохранить капитал, даже если все кредитные организации одновременно лишатся лицензии.

. Это классический способ сохранения средств с минимальным риском. Сбережения на депозитах застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. При этом вкладчик получает гарантированный процентный доход. Если сумма ваших накоплений превышает 1,4 миллиона, распределите их между несколькими банками. Это позволит сохранить капитал, даже если все кредитные организации одновременно лишатся лицензии. Ценные бумаги . Инвестиции в ценные бумаги могут принести доход, превышающий банковские проценты. Однако здесь важно соблюдать баланс между доходностью и рисками. Начинающим инвесторам рекомендуются государственные облигации и акции голубых фишек — крупнейших и наиболее устойчивых компаний.

. Инвестиции в ценные бумаги могут принести доход, превышающий банковские проценты. Однако здесь важно соблюдать баланс между доходностью и рисками. Начинающим инвесторам рекомендуются государственные облигации и акции голубых фишек — крупнейших и наиболее устойчивых компаний. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). ПИФы позволяют начать инвестировать даже с небольшой суммой. Вы и другие инвесторы приобретаете паи фонда (долю в нём), профессиональный управляющий формирует из привлечённых денег портфель и в дальнейшем корректирует его, покупая и продавая разные активы. Ваша прибыль зависит от динамики стоимости пая.

При выборе финансового инструмента помните: обычно чем большую прибыль он приносит, тем более он рискованный.

Наряду с традиционными инвестициями можно вкладывать ресурсы в собственное развитие. Такие вложения способны принести двойную выгоду: в виде собственного удовлетворения и роста доходов.

Шаг 7. Отслеживание прогресса

Записывайте все свои достижения на пути к миллиону, рекомендует Иваткина. Это будет мотивировать и не даст отступить от намеченной цели. Со временем вы, возможно, даже войдёте в азарт — почувствуете в себе силы откладывать, например, не 10% от дохода, а 15% или даже 30%.

Помните, откладывая деньги, вы не лишаете себя их, а сберегаете их для себя. Они работают для достижения глобальных целей, которые позволяют обеспечить лучшую жизнь для вас и вашей семьи. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Главное

Накопить миллион рублей под силу практически каждому, вне зависимости от дохода. Для этого нужно развивать финансовую дисциплину и наметить конкретную цель. Нужную сумму можно накопить комбинацией двух способов: сокращения расходов и увеличения доходов.

Возьмите за правило откладывать определённую сумму с каждой зарплаты. По возможности увеличивайте ежемесячный размер сбережений. Чтобы деньги не обесценивались, пользуйтесь финансовыми инструментами: размещайте их на вкладах или инвестируйте.

