Кто такой финансовый омбудсмен и чем он может вам помочь

Если банк, микрофинансовая организация (МФО) или страховая компания отказываются решать спор по-честному, не спешите в суд. В России есть специальный посредник — финансовый уполномоченный, или омбудсмен. Он бесплатно защищает граждан в спорах со страховщиками, банками и другими финансовыми организациями. Разбираемся, в каких случаях обращение к нему работает и как правильно подать жалобу.

Что делает финансовый омбудсмен

Должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг введена законом № 123-ФЗ от 4 июня 2018 года, чтобы облегчить разрешение споров между физическими лицами и финансовыми организациями и разгрузить суды.

Омбудсмен помогает гражданам в спорах с:

банками;

страховщиками;

микрофинансовыми организациями;

кредитными кооперативами;

ломбардами;

негосударственными пенсионными фондами.

Чтобы обращение приняли к рассмотрению, сумма претензий не должна превышать полумиллиона рублей. Это правило не распространяется на конфликты с пенсионными фондами и со страховщиками по ОСАГО, для которых лимиты не предусмотрены.

Вот несколько случаев, когда жалоба омбудсмену будет эффективной:

страховщик занизил компенсацию;

банк удержал лишнюю комиссию;

кредитный кооператив насчитал лишние проценты;

микрофинансовая организация начислила завышенные штрафы.

Уполномоченный независим от любых структур власти, кроме судов, и действует в рамках профильного закона. В рассмотрении обращений омбудсмену помогает служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Наряду с административным персоналом в неё входят 5 ближайших помощников — уполномоченных, которые отвечают за определённые сферы финансовых услуг.

Финансовый уполномоченный не взимает плату с обратившихся людей. Его работа оплачивается из средств специального фонда, в который делают взносы Центральный банк и компании, подотчётные омбудсмену по закону. Кроме того, служба обеспечения его деятельности может инвестировать имеющиеся деньги в фондовый рынок.

Кто может подать жалобу

Обратиться к финансовому уполномоченному могут только физические лица, пострадавшие от действий финансовых компаний, а также их представители или люди, получившие право требования по договору. Последние — единственные, кто должен оплачивать услуги омбудсмена, так как такие права обычно выкупаются в целях заработка. Жалобы от юрлиц и индивидуальных предпринимателей не рассматриваются — в полномочия омбудсмена входит разбор только тех конфликтов, которые не связаны с предпринимательством.

Срок обращения к уполномоченному ограничен тремя годами с момента, когда заявитель узнал, что его права нарушены. Это соответствует сроку исковой давности по большинству финансовых споров.

Куда направить обращение

Перед обращением к финансовому уполномоченному нужно попробовать урегулировать конфликт своими силами, направив претензию в компанию, которая нарушила ваши права. Ответить вам должны не позднее чем через 15 дней (по некоторым видам услуг — в течение 30 дней). Если претензию проигнорировали или результат вас не устроил, вы вправе пожаловаться финансовому омбудсмену.

Жалобы принимаются:

На официальном сайте финансового уполномоченного.

На Госуслугах.

По почте. Бумажное обращение обязательно нужно заверить своей подписью.

К заявлению нужно приложить договор, претензию, ответ компании (если есть), а также подтверждающие документы — квитанции, чеки, переписку и так далее. Омбудсмен разбирается в ситуации в течение 30 дней (до 40, если нужно провести экспертизу). Принятое им решение обретает законную силу через 10 дней и обязательно к исполнению для финансовых организаций. Его должна исполнить любая компания, входящая в специальный реестр Центробанка.

Если ответчик из этого списка игнорирует предписание, его могут привлечь к ответственности ЦБ и другие надзорные органы. Если компания не исполняет решение добровольно, гражданин может получить специальное удостоверение для передачи в службу судебных приставов. За неисполнение требований омбудсмена суд может оштрафовать организацию на 50% от суммы обязательной выплаты.

Когда уполномоченный может отказать

Финансовый уполномоченный рассматривает лишь те споры, которые входят в его компетенцию, при условии, что гражданин предпринял попытку урегулировать разногласия путём подачи претензии и соблюдал установленную процедуру обращения.

Также жалобу отклонят, если:

сумма требований более 500 тысяч рублей;

спор уже рассматривается судом или рассматривался ранее;

компания обанкротилась или лишена лицензии;

предмет обращения — спор между физическими лицами;

жалоба касается морального вреда или упущенной выгоды.

Плюсы и минусы обращения к омбудсмену

Главное преимущество от подключения к делу финансового уполномоченного — простота и бесплатность процедуры, что позволяет сэкономить на юридических услугах. При этом решения омбудсмена имеют силу исполнительного документа.

Ещё одно важное преимущество — скорость. Рассмотрение жалобы обычно длится не больше месяца.

Основной минус этого правозащитного института — ограниченная сфера влияния. Решения уполномоченного обязательны только для организаций из реестра ЦБ. На все остальные компании он повлиять не в силах. Исключение — компании, которые добровольно согласились сотрудничать с омбудсменом. Для таких создан отдельный реестр.

Сужает полномочия омбудсмена и лимит в 500 тысяч рублей, установленный для большинства ситуаций. Это достаточно низкий порог, который оставляет вне сферы влияния уполномоченного значительное количество финансовых споров. Тем, кто спорит из-за более крупных сумм, приходится подавать иски в суд и нести все сопутствующие расходы.

Кто может быть финансовым уполномоченным

Занять пост омбудсмена может далеко не каждый — статья 3 ФЗ № 123 устанавливает строгие требования к кандидатам. Они призваны гарантировать, что интересы граждан будут защищать высококвалифицированные и независимые специалисты.

Претендент должен быть:

гражданином России не моложе 35 и не старше 70 лет;

юристом или экономистом по образованию;

опытным профессионалом — проработать не менее 10 лет в должности судьи либо от 5 лет в сфере финансового регулирования, контроля или надзора;

человеком с безупречной репутацией;

свободным от любых должностей, кроме преподавательских и научных.

Финансовый уполномоченный назначается сроком на 5 лет с возможностью занять этот пост вновь, но не более чем на три срока подряд. На должность его назначает совет директоров Банка России по представлению председателя, который обязан перед этим согласовать кандидатуру с президентом страны.

Главное

Финансовый уполномоченный — это возможность отстоять свои права без суда, затрат и лишних нервов. Он рассматривает споры граждан с банками, страховщиками, микрофинансовыми компаниями и НПФ бесплатно и в короткие сроки.

Решения омбудсмена обязательны для множества финансовых организаций и имеют силу исполнительного документа. Если компания откажется их выполнять, к делу подключатся ЦБ и судебные приставы.

Чтобы жалобу приняли, нужно сначала направить претензию самой компании и дождаться ответа. Если результата нет — подать заявление через официальный сайт финансового уполномоченного, портал «Госуслуги» или по почте.

