В каких регионах можно оплачивать проезд картой «Тройка»

Карта «Тройка» давно зарекомендовала себя среди жителей Москвы как простой и надёжный инструмент для быстрой оплаты передвижения на метро и наземном городском транспорте. Но возможности этой системы транзакций простираются далеко за пределы столицы. Каждый год к ней присоединяются новые регионы России. Собрали в материале все субъекты и населённые пункты, где можно расплатиться «Тройкой» в 2025 году.

Что можно оплачивать «Тройкой» в Москве

В столице карта «Тройка» — не только проездной, который применяется на всех видах транспорта, включая канатную дорогу на Воробьевых горах и теплоходы со считывающими устройствами. Это ещё и персональный ключ для аренды велосипеда, и проход в несколько музеев и Московский зоопарк, и даже бонусная карта, на которую начисляются баллы за покупки товаров определённых брендов.

Для жителей Москвы работает специальное приложение «Город». Его можно использовать для пополнения транспортной карты «Тройка», получения кешбэка за приобретённые товары и услуги.

Как воспользоваться бонусами системы «Город»:

Откройте официальную страницу программы лояльности или мобильное приложение и перейдите в подраздел регистрации (или прикрепления карты). Внесите уникальный идентификационный номер карты — десять символов, размещённых на обратной стороне пластика. Введите названия любых двух станций метро, которые вы посетили по карте в течение последних 30 суток. Укажите контактный мобильный телефон и подтвердите его с помощью введения СМС-кода. Заполните анкету: полное имя, дату рождения, адрес электронной почты и пол. Создайте индивидуальный цифровой пароль длиной в четыре символа.

Но и этим возможности «Тройки» не ограничиваются. Географический охват её использования постоянно расширяется, и проездной начинают применять и в других регионах. При этом неважно, в каком субъекте РФ купили карту.

В каких регионах можно использовать «Тройку»

Для оплаты проезда в регионах можно использовать три вида карт:

«Тройка» — это транспортная карта, которая при пополнении баланса даёт право совершать поездки на метро, автобусах, троллейбусах и других средствах передвижения.

— это транспортная карта, которая при пополнении баланса даёт право совершать поездки на метро, автобусах, троллейбусах и других средствах передвижения. «СберТройка» — это та же карта, но с дополнительным функционалом банковского пластика от СберБанка. Это и проездной, и дебетовая карта.

— это та же карта, но с дополнительным функционалом банковского пластика от СберБанка. Это и проездной, и дебетовая карта. «Моя Тройка» — карта с дополнительными функциями, доступная онлайн жителям нескольких регионов.

Более чем в 30 российских регионах пассажиры активно пользуются картой «Тройка» для оплаты поездок на общественном транспорте. С января доля таких безналичных расчётов в субъектах России выросла с отметки 92,6% до показателя 94,3%.

Московская область

С 2021 года карты «Тройка» использует ближайший к столице регион — Московская область. Единым билетом можно пользоваться на всех направлениях Московских центральных диаметров (МЦД), которые связывают пригороды с центром. Можно добраться до многих подмосковных городов, включая Лобню, Долгопрудный, Зеленоград, Красногорск, Одинцово, Люберцы, Раменское, Балашиху, Апрелевку, Химки и Подольск.

Столичная карта действует на более 400 автобусных маршрутах Подмосковья, включая Богородский, Волоколамский, Балашиху, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубну, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Ивантеевку и Истру. Перечень регионов и вариантов использования регулярно пополняется новыми перспективами.

Тульская область

Тульская область стала первопроходцем системы в регионах. С ноября 2020 года жители могут оплачивать проезд с помощью карты «Тройка» в городских автобусах и троллейбусах независимо от места приобретения. Действие билета распространяется как на внутренние маршруты, так и на линии, соединяющие соседние муниципалитеты. Проездной можно купить в различных точках, включая центры обслуживания населения АО «ОЕИРЦ», отделения Сбера, кассы авто- и железнодорожных вокзалов, вендинговые автоматы.

Курская область

Летом 2022 года в Курске удачно завершился пробный этап внедрения московской билетной системы, а уже осенью нововведения повсеместно вступили в силу. Горожане могут свободно применять проездной не только в пределах самого Курска, но и на пригородных рейсах.

Орловская область

Возможность оплачивать поездки с помощью карты «Тройка» появилась в областном центре Орловской области весной 2022 года. Примерно 300 тысяч горожан получили доступ к использованию проездного на каждом внутреннем маршруте города.

Новосибирская область

Оплачивать проезд картой «Тройка» можно во всех видах общественного транспорта как в главном административном центре региона, так и в прочих населённых пунктах субъекта. Систему внедрили свыше 2,3 тысячи единиц транспорта.

Костромская область

В июле 2023 года Костромская область оперативно реконструировала транспортную систему и сделала возможным использование «Тройки» в более чем 250 транспортных единицах. Терминалы принимают разные форматы платежей: стандартный пластик, «столичные» билеты и социальные карты.

Пермский край

Весной 2022 года ООО «Тройка Пермь» тоже внедрило для жителей региона новую систему оплаты в транспорте. Использование проездного доступно на 8 направлениях внутри субъекта.

Хабаровский край

Комсомольск-на-Амуре первым в регионе испытал на городской инфраструктуре действие унифицированной билетной системы «Тройка» в начале 2021 года. С тех пор применять проездной можно на внутригородских маршрутах.

Ростовская область

Жители Ростова и области могут свободно оплачивать услуги с использованием универсальной карты «Тройка» в более 90% транспортных средств. Специально разработанная билетная инфраструктура принимает также карту «Простор», которой пользуются льготные группы населения. Такая форма платежа доступна и в региональной столице, и в других городах.

Республика Алтай

Оплата «Тройкой» функционирует на 40 городских автобусных направлениях. Проезд в транспорте доступен посредством проездного билета, пластиковых банковских карт или традиционной оплаты наличными. Отдельно работает удобная опция зачисления льгот на персональные дебетовые карточки пользователей.

Ставропольский край

В сентябре 2022 года «Тройка» заработала для более 500 единиц транспорта Ставрополя. Горожанам доступно использование карты «Тройка», обычных банковских карт или наличных денег. Получить проездной можно в филиалах СберБанка в Ставрополе, а также на остановках общественного транспорта.

Томская область

В регионе оплачивать проезд московской картой позволяют 18 автобусных линий. Благодаря этому нововведению свыше полумиллиона пассажиров могут начать использовать карту «Тройка» для расчёта за поездки. Вместе с тем традиционные способы оплаты, такие как передача наличных водителю или пластик, по-прежнему доступны.

Тыва

Пользователи транспорта республики могут пользоваться «Тройкой», любыми банковскими картами и наличной оплатой. Дополнительно владельцам проездных доступен персональный аккаунт, где можно мониторить свои перемещения.

Хакасия

Начиная с марта 2023 года пассажиры в Хакасии используют для оплаты проезда карту «Тройка» более чем в 200 транспортных единицах. Большинство из этих средств обслуживают столицу региона, Абакан, но есть и маршруты, выходящие за пределы города.

Кабардино-Балкария

Нальчик, как региональная столица, в апреле 2022 года положил начало использованию карт «Тройка» в регионе. Горожане могут использовать проездной в более 50 транспортных единицах наравне с банковскими картами или наличными.

Удмуртия

Столичную билетную инфраструктуру активно применяют жители таких населённых пунктов Удмуртии, как Сарапул, Можга, Ува и пригородные зоны Ижевска. Оплата «Тройкой» доступна в более 120 транспортных средствах.

Ханты-Мансийский автономный округ

Весной 2024 года карты «Тройка» стали применять в Нижневартовске и Сургуте. Их можно использовать при проезде в более 400 транспортных средствах.

Приморский край

Билеты «Тройка» в регионе начали действовать в 2024 году при поддержке оператора «Цифровое Приморье». Системой оснащены транспортные средства 3 приморских населённых пунктов: Артёма, Находки и Уссурийска. Пользователи городского транспорта могут применять карту «Тройка», безналичную оплату, льготные «Приморец» и «Школьник», а также обычные деньги.

Марий Эл

Новая опция инфраструктуры, внедрённая в январе 2023 года, даёт возможность жителям Йошкар-Олы совершать оплату проезда с помощью «Тройки» в 40 транспортных единицах. Используются и обычные банковские карты, региональные льготные проездные или наличные.

Где доступны «СберТройка» и «Моя Тройка»

«СберТройка» доступна жителям регионов, в которых расплачиваются и обычной «Тройкой». Дополнительно карту можно оформить в Архангельской, Воронежской, Владимирской, Курской, Саратовской, Мурманской и Челябинской областях, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе.

В некоторых регионах России работает приложение «Моя Тройка», которое включает опции просмотра остатка средств, истории совершённых поездок, проверки и выгрузки чеков. Доступ есть у жителей Архангельской, Тульской, Воронежской, Владимирской, Курской, Томской, Костромской, Мурманской, Ростовской, Саратовской и Челябинской областей, Кабардино-Балкарии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Тывы, Хакасии, Югры, Республики Алтай, Ставропольского, Приморского и Хабаровского края, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главное

Карта «Тройка», известная москвичам как удобный способ оплаты проезда и других услуг, постоянно расширяет свою географию по регионам России благодаря проекту «СберТройка». Уже сейчас столичный проездной используют в Приморье, в Сибири, на Урале и в Приволжье.

Помимо известного билета, жителям многих субъектов РФ доступна также дебетовая банковская карта, на которую можно записать опции «кошелька» для транспорта. В регионах функционирует и мобильное приложение, позволяющее отследить поездки.

Таким образом, экосистема «СберТройка» охватывает почти 30 российских субъектов, но и этим её расширение не ограничивается. В трёх регионах использование «Тройки» сейчас в стадии пилотного режима, так что жители скоро смогут оценить преимущества нового транспортного билета.

