Как получить кешбэк от государства: что такое налоговый вычет и как он работает
Налоговый вычет работает как кешбэк: он представляет собой возврат части денег, израсходованных на учёбу, спортивные тренировки, приобретение жилого имущества и другие цели. Расходы за 2025 год можно заявить через работодателя или начиная с 2026 года через налоговую службу. Рассказываем, что такое налоговый вычет, за что его можно получить и как это сделать.
Кому полагается вычет
Вычет — льгота, подходящая для тех, кто платит налог на доходы физлиц (НДФЛ). Этот налоговый сбор платится с заработной платы, оплаты за сдачу недвижимости, выигрышей и прочих поступлений. Исключения, когда НДФЛ не подлежит уплате, указаны в ст. 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ).
Если вы официально не работаете и не имеете поступлений, с которых платится НДФЛ, или живете на социальные пособия, вычет вам не положен. Данная льгота не распространяется на индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, и самозанятых граждан.
Льготу предоставляют двумя способами:
- Путём уменьшения налога. В этом случае уменьшается НДФЛ, который за вас платит работодатель, и ваша зарплата увеличивается.
- С помощью возврата уплаченного в бюджет налога. Такой способ означает, что вам возвращают НДФЛ, уплаченный ранее.
Какие налоговые вычеты можно получить
Социальные налоговые льготы
Ими могут воспользоваться граждане, которые тратили деньги на следующие цели:
- Образование: собственное обучение либо образование ребёнка.
- Медицинские услуги и медикаменты: медицинские манипуляции и приобретение лекарств лично или для родственников.
- Благотворительная помощь: помощь благотворительным организациям.
- Фитнес и спортивные занятия: личные тренировки и занятия спортом, аналогичные мероприятия для детей.
Общая сумма расходов, с которой предоставляется налоговый возврат, ограничена суммой в 150 тысяч рублей.
Отдельные категории затрат имеют собственные ограничения:
- Расходы на учёбу детей принимаются в сумме до 110 тысяч рублей на одного ребёнка (до 2024 года — 50 тысяч рублей).
- Взносы на благотворительность позволяют вернуть налог в пределах 25% от общего дохода за год.
- Траты на дорогостоящие медицинские услуги не подлежат каким-либо ограничениям.
Список дорогостоящих медицинских манипуляций приведён в постановлении правительства № 458.
Рассмотрим пример. В 2025 году вы оплатили повышение квалификации в размере 200 тысяч рублей. Но, поскольку это больше ограничения в 150 тысяч, возместить можно только взносы со 150 тысяч рублей. При стандартной ставке подоходного налога вам вернут 19,5 тысячи рублей (150 000 х 13% = 19 500).
Важно: с 2025 года введены дифференцированные ставки НДФЛ в зависимости от уровня доходов. Для граждан, чей годовой доход составляет менее 2,4 миллиона рублей, ставка налога остается стандартной — 13%. Однако, если ваш заработок превышает этот порог, налоговая нагрузка увеличивается, соответственно, возрастает и размер налогового вычета, который можно вернуть из бюджета.
Имущественные вычеты
Полагаются тем, кто проводит операции с недвижимостью: покупает, продает или строит жильё. Перечень таких операций приведён в ст. 220 НК РФ.
Покупка жилья
Если вы купили жилую недвижимость, можете возместить налог с затрат до 2 миллионов рублей. Неиспользованная сумма льготы переносится на следующие годы.
Рассмотрим пример. В 2025 году вы приобрели жилую недвижимость за 5 миллионов рублей. Возместить можно только налог с суммы 2 миллиона: при ставке НДФЛ 13% — это 260 тысяч рублей.
Однако сумма возмещения зависит от того, сколько вы заплатили налогов. Допустим, ваш оклад — 120 тысяч рублей. Таким образом, ежемесячно вы платите подоходный налог в размере 15,6 тысячи рублей (120 000 х 13% = 15 600). За год — 187,2 тысячи рублей. Эту сумму вы и можете заявить к возмещению в 2026 году. А неиспользованный остаток 72,8 тысячи рублей перенести на следующий год.
Дополнительно стоит отметить важный нюанс: помимо приобретения самого жилого помещения, при оформлении налоговой компенсации можно учесть и расходы, связанные с ремонтом квартиры или её отделкой.
Проценты по ипотеке
При приобретении жилого имущества в ипотеку действует финансовая поддержка в форме компенсации процентов, уплаченных банку. Предельный размер расходов для получения вычета — 3 миллиона рублей.
Это означает, что при стандартной ставке НДФЛ в размере 13% собственник имеет возможность вернуть себе сумму 390 тысяч рублей (3 000 000 х 13% = 390 000). Неизрасходованный остаток также разрешается переносить.
Продажа жилья
Эта льгота полезна тем, кто продаёт жильё менее чем через 5 лет после его покупки. В такой ситуации продавец должен самостоятельно уплатить подоходный налог. Его можно снизить за счёт вычета, который предоставляют на 1 миллион рублей. То есть вы можете сэкономить от 130 тысяч рублей (1 000 000 х 13% = 130 000).
Профессиональные вычеты
Их предоставляют предпринимателям на общей системе обложения налогами, физлицам, работающим по договорам ГПХ и получающим авторские вознаграждения.
Таким категориям заявителей снижают базу налогообложения, если они расходуют средства на выполнение профессиональных работ.
Например, вы работаете курьером по ГПХ и несёте расходы на бензин и техобслуживание автомобиля. Если предоставить доказательства, что такие затраты связаны с работой, на их сумму можно снизить базу, с которой рассчитывается налог.
Для авторов, получающих вознаграждение, размер льготы определяется из нормативов затрат. Из полученного дохода вычитают установленный процент, а на остаток начисляют налог.
Профессиональный налоговый вычет: что это и как получить
Стандартные вычеты
Можно оформить на себя или на детей. На себя его предоставляют льготникам. Среди них:
- чернобыльцы;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- граждане, имеющие заслуги перед страной.
Полный перечень заявителей и размер предоставляемой льготы указан в ст. 218 НК РФ.
Размер вычета на ребёнка:
- на первого — 1,4 тысячи рублей;
- на второго — 2,8 тысячи рублей;
- на последующих — 6 тысяч рублей;
- на ребёнка-инвалида — 12 тысяч рублей.
Льгота предоставляется до тех пор, пока доход заявителя не превышает 450 тысяч рублей с начала года. При превышении этого показателя вычет отменяется.
Рассмотрим пример. Ваш доход составляет 50 тысяч рублей. У вас трое несовершеннолетних детей. Соответственно, вам положен вычет 10,2 тысячи рублей (1 400 + 2 800 + 6 000 = 10 200).
Эту сумму будут вычитать из доходов при расчёте подоходного налога. То есть налоги будут уплачивать не с 50 тысяч рублей, а только с 39,8 тысячи (50 000 – 10 200 = 39 800).
Таким образом, НДФЛ составит 5174 рубля (39 800 х 13% = 5 174). На руки вы будете получать 44 826 рублей. Если не оформлять льготу, работодатель будет считать налог со всей суммы заработка: 50 000 х 13% = 6500. И вы будете получать 43 500 рублей.
Через 9 месяцев вы достигнете предельной суммы годового дохода в 450 тысяч рублей и льгота перестанет действовать. Вы сможете вновь воспользоваться ею с января.
Вычет по инвестициям и пенсионным сбережениям
Инвесторам доступны следующие варианты налоговых преимуществ:
- По ИИС-1 возможно предоставление вычета на внесённую сумму в пределах 400 тысяч рублей. Вычет по ИИС-1 можно оформлять ежегодно: если вы пополнили счёт в 2025 году, льготой можно воспользоваться начиная с 2026-го.
- ИИС-2 позволяет освободить от налогообложения всю прибыль, накопленную на счёте, при условии закрытия договора спустя минимум три года. Вычет по ИИС-2 предоставляют после закрытия счёта.
- ИИС-3 даёт возможность объединить обе льготы. Вы можете ежегодно получать возмещение со взносов до 400 тысяч рублей. Например, если внести на счёт максимальную сумму 400 тысяч рублей в 2025 году, в 2026-м можно возместить 52 тысячи рублей (если вы платите НДФЛ по ставке 13%) и более (в зависимости от суммы уплаченных вами налогов). Также вы получаете освобождение от налогообложения дохода до 30 миллионов рублей по истечении минимального срока владения счётом.
Обратите внимание, что с 2024 года инвесторы могут открыть только счёт третьего типа.
Аналогичный с ИИС-3 механизм действует для вкладчиков в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и участников программы длительных пенсионных сбережений (ПДС).
Налоговый вычет по ИИС: как и когда можно получить
Как получить налоговый вычет
Через налоговую инспекцию
После завершения финансового года, в течение которого были осуществлены подлежащие вычету расходы, гражданин вправе обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) с заявлением на возврат НДФЛ. Процесс включает следующие шаги:
- Подготовка документов. В зависимости от вида вычета это могут быть справки о платеже за учёбу, медицинское обслуживание, выписка из реестра недвижимости и другие доказательства.
- Оформление и подача налоговой декларации: через Госуслуги, личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) или в отделении налоговой инспекции.
- Ожидание результатов рассмотрения вашего обращения. Проверка представленных сведений длится до трёх месяцев. Затем в срок до одного месяца денежные средства будут зачислены на банковский счёт заявителя.
Через работодателя
Альтернативный метод подразумевает обращение к своему работодателю для уменьшения базы налогообложения ещё до наступления следующего налогового периода. Последовательность шагов следующая:
- Убедитесь в наличии оснований для льготы. Предоставьте пакет документации, подтверждающей ваше право на вычет, вместе с соответствующим заявлением непосредственно в налоговую службу или через электронный сервис личного кабинета налогоплательщика.
- Дождитесь уведомления. Специалисты ФНС проведут проверку представленной информации в течение одного месяца и уведомят вашу компанию о праве на уменьшение налоговой нагрузки.
- Обратитесь в бухгалтерию своей организации с заявлением. Формат документа свободен, но нужно указывать цель — предоставление налогового вычета. Ваш работодатель прекратит дальнейшие начисления налога с зарплаты.
Данный способ подходит для оформления стандартных, имущественных и социальных вычетов.
Упрощённый порядок получения льготы
Современная практика предусматривает ускоренную процедуру оформления льготы через личный кабинет ФНС. В нём автоматически формируется предварительно подготовленное заявление, которое остаётся подтвердить и отправить электронным способом.
Как формируется заявление:
- Налоговая служба получает всю информацию из кредитных организаций и от прочих налоговых агентов.
- Если налоговики получили данные до 25 февраля, заявление формируется до 20 марта. Если данные были получены позже — заявление появляется в течение 20 суток.
- После подтверждения заявления пользователем в течение 30 суток проходит проверка и ещё 2 недели даются на проведение выплаты.
Упрощённый способ доступен не для всех льгот. Его можно использовать только при покупке, строительстве жилья, ипотеке, инвестиционных операциях, лечении, обучении и оплате фитнеса.
Главное
Налоговый вычет — льгота, которая позволяет не платить весь или часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или вернуть уже уплаченный в бюджет сбор.
Получить его можно, если вы расходуете деньги на покупку жилья, платите ипотеку, оплачиваете учёбу, лечение, занятия спортом, инвестируете. Кроме того, возврат положен тем, у кого есть несовершеннолетние дети.
Чтобы воспользоваться льготой сразу же, нужно оформлять её через работодателя. Тогда с вашего дохода не будут удерживать налог, либо он будет меньше.
В остальных случаях возместить НДФЛ можно не ранее чем на следующий год после осуществления расходов. Для этого нужно заполнить налоговую декларацию или дождаться, пока налоговики сформируют заявку в упрощённом порядке.
