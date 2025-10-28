Набиуллина спрогнозировала достижение цели по инфляции ко второй половине 2026 года

Ключевая ставка будет продолжать постепенно снижаться, а инфляция может достичь целевого уровня ко второй половине 2026 года — собрали главные тезисы выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме 28 октября.

© Bulkin Sergey/globallookpress.com

Состояние экономики

По словам председателя регулятора, российская экономика сейчас идёт по пути постепенного выхода из перегрева.

Сейчас всё указывает, что экономика идёт по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос, — отметила Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по обсуждению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы.

Потенциал экономики растёт прежде всего за счёт замедления инфляции — благодаря уже достигнутому рекордному уровню инвестиционной активности, пояснила Набиуллина. Основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности страны, указал она.

В ЦБ ожидают, что инфляция приблизится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года. По данным регулятора, годовой рост цен, в конце прошлого года составлявший около 13%, существенно замедлился к середине 2025 года и в третьем квартале снизился до 6,4%. Сейчас он почти вдвое меньше, чем на пике прошлого года, — 6,4% против 11,3%. Устойчивая часть экономики демонстрирует аналогичные темпы роста.

Влияние ключевой ставки на экономику

Замедление роста ВВП было бы неизбежным при любом уровне ключевой ставки, считает глава ЦБ. Однако главным вопросом является то, как именно это замедление произойдёт: приведёт ли оно к росту цен и инфляционной спирали или экономика вернётся к устойчивому росту со снижающейся инфляцией. Последний вариант позволит бизнесу контролировать расходы, гражданам сохранять свои сбережения, а процентным ставкам снизиться.

Слишком поспешное снижение ключевой ставки может обернуться крахом того прогресса, который удалось достичь в замедлении инфляции, объяснила Набиуллина. Тогда придётся начинать весь процесс стабилизации заново.

То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос вырастет снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придётся повышать, — заявила глава регулятора.

Набиуллина резюмировала, что все решения банка по ключевой ставке направлены на завершение периода роста цен. Весь следующий год будет продолжаться цикл снижения ключевой ставки, но одновременно регулятор стремится не допустить переохлаждения экономики.

Активы инвесторов

По словам Набиуллиной, с 2022 года примерно 50% замороженных активов российских инвесторов были разморожены.

Что касается замороженных активов, я не буду перечислять сейчас все действия, которые были предприняты нами вместе с правительством, чтобы восстановить права наших частных инвесторов, — уточнила она.

Разными способами держатели активов получили обратно свои средства. Работа в этом направлении ещё продолжается, отметила глава ЦБ.

Скидки на маркетплейсах

Набиуллина в ходе выступления в нижней палате парламента раскритиковала политику маркетплейсов, предлагающих скидки при оплате картами собственных банков.

Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность, например, платить картами какого-то банка и указать другую цену. А платформы могут, но это не совсем справедливая конкуренция, — сказала она.

В связи с этим Банк России ведёт переговоры с банками и онлайн-маркетплейсами о внесении изменений в закон о цифровых платформах. Цель этих изменений — обеспечить равноправный доступ финансовых организаций к деятельности на этих платформах и унифицировать условия осуществления переводов.

Центробанк в ходе заседания 26 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Регулятор объясняет, что, несмотря на по-прежнему высокий уровень инфляции — около 8% ежегодно, отмечается постепенное восстановление стабильности экономики и возобновление роста объёмов кредитования.

Несмотря на позитивные тенденции, инфляция замедляется недостаточно быстро ввиду сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий у россиян и предприятий. Поэтому Банк России подтвердил намерение сохранять строгие условия предоставления кредитов, направленные на возврат инфляции к запланированному уровню в 4%.

