Что делать, если не хватает денег до зарплаты

Финансовые трудности в 2025 году испытывают 50% россиян — об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. При этом 15% опрошенных признались, что им не хватает денег до зарплаты даже на покупку товаров первой необходимости. «Рамблер» спросил у экспертов, что делать в такой ситуации и как правильно вести бюджет, чтобы не испытывать финансовых трудностей.

© nikom1234/iStock.com

Правильно распределять средства

Часто причиной нехватки денег является не маленькая зарплата, а неумение распределять имеющиеся средства. Чтобы составить бюджет, в первую очередь проанализируйте свои доходы и расходы.

В течение месяца тщательно ведите список расходов, включая туда все покупки, даже самые небольшие. В конце месяца проведите анализ своих трат и распределите по категориям, выделив приоритетные. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Как правило, 75% расходов повторяются от месяца к месяцу, поэтому данные анализа первого месяца уже дадут достаточно верную картину в плане трат, говорит эксперт. Соотнесите расходы со своими доходами и подумайте, от чего можно отказаться или что можно сократить.

В идеале бюджет нужно составлять таким образом, чтобы:

65% дохода уходило на основные траты — квартплату, еду, транспорт, образование;

25% оставалось на непредвиденные расходы и развлечения;

10% можно было направлять на сбережения.

Если выдерживать такое соотношение не получается, начните откладывать хотя бы 5% от дохода семьи, постепенно наращивая этот показатель.

Не тратить лишнего

Чтобы отказаться от спонтанных покупок, возьмите за правило брать тайм-аут перед тем, как купить что-то незапланированное. Подумайте, действительно ли вам нужна эта вещь, можно ли без неё обойтись. Если вы однозначно хотите что-то купить, сравните цены в разных магазинах.

Отличный лайфхак — это список покупок, ограниченная сумма при походе в магазин и чёткое правило не покупать лишнего. При таком подходе ежедневный чек можно сократить в среднем на 500–800 рублей, что в пересчёте на месяц будет приличной суммой. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Ещё один способ сократить расходы — использовать наличные. Оплачивая покупки наличными, многие тратят меньше, чем при оплате по карте, говорит эксперт. Эксперт подчёркивает важность психологического фактора: поскольку деньги на банковской карте являются виртуальными и физически неощутимы, человеку проще решиться на траты.

Если у вас возникли трудности с деньгами до зарплаты, оптимизируйте свои траты: спланируйте питание исходя из имеющихся продуктов, переходите на менее дорогие марки товаров, временно откажитесь от личного транспорта, пользуясь общественным. Мария Ермилова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

Покупать дорогие вещи перед зарплатой

После получения зарплаты велик соблазн сразу же потратить часть денег: кажется, что средств достаточно и их хватит на расходы. Однако чаще всего в течение месяца всплывают новые непредвиденные траты: сбор денег в школе, сломавшаяся дома техника, техосмотр авто. Итог печален: приходится доживать до следующей зарплаты практически на нуле.

Чтобы избежать такой ситуации, делайте крупные покупки не сразу же после поступления зарплаты, а перед следующей. Если оказалось, что денег на желаемую покупку не хватает, перенесите её на следующий месяц и оплатите с двух зарплат.

Устраивать денежный детокс

Чтобы сэкономить в течение месяца и сформировать небольшой запас средств, устраивайте дни без расходов. Два-три таких дня организовать не так сложно, но они позволяют высвободить деньги, необходимые, чтобы дождаться зарплаты.

Продумайте дни денежного детокса заранее: посмотрите, что есть в холодильнике, чтобы накормить семью, что можно взять перекусить на работу, чтобы не тратиться на кафе. Ограничьте себя от соблазнов: не заходите в магазины, отключите уведомления с маркетплейсов.

Увеличить свои доходы

Это сделать не просто, если вы трудитесь всю неделю от звонка до звонка. Однако при желании можно найти способ:

поищите подработку, не требующую квалификации;

поговорите с руководством о повышении зарплаты;

продайте ненужные вам вещи через торговую площадку;

подумайте, может ли ваше хобби приносить вам доход.

Чтобы увеличить заработок, рассмотрите возможности повышения квалификации или расширения сферы деятельности, рекомендует Ермилова.

Чего не стоит делать, если не хватает денег

Не берите в долг деньги, которые обойдутся дорого. За использование кредитов и займов придётся платить проценты. Если и так не хватает на жизнь, это только усугубит ситуацию.

Не делайте покупки из-за выгодных акций. Часто акции и распродажи лишь уловки производителей. Даже если продавец действительно предлагает хорошую скидку, подумайте, нужна ли вам эта покупка.

Не копите долги по кредитке. Кредитная карта действительно даёт возможность перехватить денег до зарплаты и не платить проценты в течение беспроцентного срока. Но если не вернуть средства вовремя, банк начислит большие проценты. Поэтому всегда думайте, успеете ли вы погасить задолженность в нужный срок.

Главное

Проблемы с деньгами испытывают многие, даже люди с большим доходом. Их причиной часто является не заработок, а нерациональное использование средств.

Чтобы вам хватало денег до зарплаты, ведите бюджет, сокращайте расходы, старайтесь откладывать часть заработка. Сэкономить помогают дни без трат.

Подумайте, как вы можете увеличить доходы: поищите варианты подработки, попробуйте монетизировать хобби или добиться повышения зарплаты.

