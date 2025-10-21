Какая зарплата сформирует один пенсионный балл в 2026 году

От суммы заработанных вами пенсионных баллов напрямую зависит размер пенсионного обеспечения. Баллы на вашем индивидуальном счёте формируются исходя из уровня заработной платы — чем больше вы получаете, тем больше баллов копите. Рассказываем, какая зарплата даст один пенсионный балл в 2026 году.

Как рассчитывают пенсионные выплаты

Пенсионное пособие определяют по формуле:

В 2025 году балл оценивается в 145,69 рубля. А фиксированная выплата — 8 907,7 рубля.

Рассчитаем, каким будет пенсионное обеспечение, если получатель пособия накопил 130 баллов:

130 х 145,69 + 8 907,7 = 27 847,4 рубля

В 2026 году планируется повышение цены пенсионного балла до 156,76 рубля, а фиксированной выплаты — до 9 584,69 рубля.

Как формируются пенсионные баллы

Баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), формируются Соцфондом РФ (СФР) за счёт уплаченных работодателями пенсионных взносов. Их платят наниматели за своих сотрудников. Чем выше зарплата работника, тем больше взносов поступает в СФР и тем больше ИПК копится на личном счёте.

ИПК начисляют не только за период работы, но и за другие виды деятельности. Среди них:

прохождение армии;

уход за престарелыми родственниками;

воспитание детей до полутора лет.

Максимальное число ИПК, которые могут начислить за 12 месяцев, ограничено 10 баллами. Их можно получить при доходе, равном предельному размеру базы для определения пенсии. В 2025 году это 2 759 000 рублей. Соответственно, чтобы заработать 10 максимальных баллов, нужно иметь доход в месяц:

2 759 000 / 12 = 229 916,67 рубля.

А для получения одного пенсионного балла ваша зарплата должна составлять не менее 22 991,67 рубля (229 916,67 рубля / 10 баллов).

Какая зарплата сформирует 1 ИПК в 2026 году

В 2026 году планируется установить новый размер предельной базы по пенсионным взносам — 2 979 000 рублей. То есть цена за максимальные 10 баллов вырастет до:

2 979 000 / 12 = 248 250 рублей в месяц.

А для получения одного пенсионного балла в 2026 году нужно зарабатывать 24 825 рублей в месяц (248 250 рублей / 10 баллов).

Как узнать, сколько ИПК у вас есть

Узнать заработанные вами баллы можно на сайте Госуслуг или на портале СФР.

Инструкция для сайта СФР:

Пройдите аутентификацию в системе на сайте СФР. Авторизация осуществляется по данным с портала «Госуслуги».

Нажмите «Пенсионный калькулятор».

На экране отобразятся данные о сумме накопленных ИПК, вашем стаже и размере пенсионных прав на текущий момент.

Инструкция для Госуслуг:

Авторизуйтесь в сервисе. Укажите ваши телефон и пароль.

Перейдите на вкладку «Пенсии/Пособия».

Нажмите на «Выписка из лицевого счета в СФР». Подтвердите выбор.

Система оповестит вас об отправке запроса.

Через какое-то время документ появится в вашем кабинете. Найти его можно в разделе «Уведомления».

Главное

Пенсионные коэффициенты — основа для расчёта величины пенсионного пособия. Чтобы получить 1 ИПК в 2025 году, нужна зарплата 22 991,67 рубля. В 2026 году этот показатель вырастет до 24 825 рублей.

Узнать сумму накопленных вами коэффициентов можно на сайте СФР или на портале «Госуслуги».

