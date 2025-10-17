Эксперты подтвердили риск рецессии: чего ждать россиянам

Риск возникновения рецессии в российской экономике превысил свой критический порог, говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Мы спросили у экспертов, действительно ли он существует и к чему готовиться россиянам.

С какими проблемами может столкнуться экономика России

Индикаторы, которые приводит ЦМАКП, свидетельствуют о наличии следующих рисков:

Возникновения новой экономической рецессии (до августа 2026 года). Об этом свидетельствует сводный опережающий индикатор (СОИ) возникновения рецессии. Он сигнализирует о большой вероятности снижения валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году. Показатель рассчитывают на основе динамики ВВП и корректируют с учётом данных Росстата о развитии экономики. Возникновения системного банковского кризиса (до августа 2026 года). Причиной возникновения этого риска является замедление экономики. Снижение динамики ВВП приводит к сокращению рентабельности компаний. А это ведёт к увеличению проблемных долгов в кредитных портфелях банков. Возникновения системных рисков ликвидности или «бегства вкладчиков» (до марта 2026 года). Рост средств на счетах и депозитах в большей степени обеспечивается размещением денег на срочных вкладах (+0,5 триллионов рублей в июле). В то время как остатки на текущих счетах выросли только на 0,3 триллиона рублей за тот же период. По этой причине ЦМАКП оценивает риск ликвидности как высокий.

Как аналитики оценивают возможность рецессии

Большинство аналитиков, опрошенных «Рамблером», подтвердили, что риск рецессии существует.

Риски рецессии в российской экономике осенью 2025 года, на наш взгляд, стали повышенными. Мы наблюдаем эффект затяжной жёсткой денежно-кредитной политики. Формально — экономика пока держится за счёт государственных расходов и отдельных инфраструктурных программ, но частный сектор, в особенности компании малого и среднего бизнеса, фактически перешёл в режим выживания. Дмитрий Целищев управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст»

Банк России в майском «Обзоре финансовой стабильности» отмечал, что рентабельность крупнейших российских компаний снижается, в то время как динамика просроченных кредитов растёт. Показательно, что корпоративные банкротства остаются на высоком уровне, а случаи самобанкротств компаний увеличились до 17%, комментирует Светлана Фрумина, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Дополнительным источником риска выступает внешнеэкономическая среда: цены на нефть, волатильность валюты, ограничение экспорта. Таким образом, вероятный поворот к спаду уже в 2026 году, указанный в отчёте ЦМАКП, при сохранении высоких ставок и слабой динамике спроса вполне оправданный. Светлана Фрумина и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

Если до конца года не начнётся снижение ключевой ставки хотя бы на 1–2 процентных пункта, техническая рецессия может наступить уже в первой половине 2026 года, предупреждает Целищев.

К осуществлению такого сценария стоит подготовиться: накопить финансовый резерв как минимум на 3-6 месяцев. Эти средства лучше хранить в надёжном банке на депозите или на накопительном счёте.

Рост экономики на минимально положительный уровень вытягивают бюджетные расходы и сильное потребление за счёт быстрого роста заработных плат, считает главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров. Он также полагает, что техническая рецессия в следующем году возможна в начале года как плата за ценовую стабильность.

Есть и другие причины, которые усугубляют ситуацию и провоцируют возникновение рецессии.

Риски рецессии связаны со сложностями в развитии производств в условиях высоких процентных ставок, усиливающимися санкциями в отношении российского экспорта, недоступностью многих иностранных технологий и оборудования, требуемых для активизации импортозамещения, недостаточностью внутреннего платёжеспособного спроса. Антон Ефремов партнёр аудиторско-консалтинговой группы «Юникон»

Эксперт оценивает меры правительства по стимулированию экономики как сбалансированные и неординарные. Вместе с тем он подчеркнул, что успех этих мер существенно зависит от скорости заключения мирного соглашения в конфликте с Украиной.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин высказывается более осторожно: говорить о неизбежности рецессии преждевременно, поскольку модели анализа ЦМАКП основаны на исторических данных и не учитывают конкретных обстоятельств. Кутьин также обращает внимание на растущие угрозы геоэкономической нестабильности, серьёзно осложняющие оценку перспектив экономического роста.

В настоящее время экономика России находится в состоянии планируемого охлаждения. С 2026 года ожидается постепенное восстановление в отдельных сферах — в строительстве и внешнеэкономической деятельности, учитывая возможное улучшение экспортной конъюнктуры по сырьевым товарам и продовольствию. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Рост ВВП в пределах 1–1,5% в год на горизонте ближайших 1–2 лет не следует рассматривать как рецессию, продолжает Кутьин. При грамотном управлении этот рост может стать основой для перехода к фазе устойчивого развития, основанного на повышении эффективности бизнес-процессов.

Вероятность банковского кризиса и бегства вкладчиков

Целищев не рассматривает системный банковский кризис как базовый сценарий. Он отмечает устойчивость крупных банков и подчёркивает, что регулятор контролирует ситуацию и обладает достаточным объёмом ликвидности. Однако он также видит отдельные риски в корпоративном кредитовании у средних банков: качество портфелей заёмщиков снижается. С ним соглашается Фрумина из РЭУ им. Г. В. Плеханова:

Ухудшение финансовых показателей корпоративного сектора на фоне сокращения спроса и роста издержек может спровоцировать волну дефолтов и реструктуризацию долгов, что напрямую отразится на состоянии банковского сектора. Светлана Фрумина и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

Ефремов не видит рисков развития банковского кризиса. По его мнению, банковская система демонстрирует стабильность, а наблюдаемый рост проблемных кредитов пока остаётся умеренным и уступает показателям предыдущих кризисных периодов.

Оценивая риск бегства вкладчиков, эксперты расходятся во мнениях. Фрумина считает, что он может реализоваться при ухудшении условий. Например, при падении ставок, девальвации рубля или значительном снижении доходов населения. Однако пока такая тенденция слабо выражена.

Целищев считает, что массовой паники среди вкладчиков не предвидится, но допускает вероятность перетока денег к крупным банкам и вложениям на бирже, если высокие процентные ставки будут долго держаться.

Он считает важным не допустить, чтобы экономика окончательно вошла в фазу стагнации. Для этого необходимо перейти от политики сдерживания к политике поддержки деловой активности, заключил эксперт.

Главное

Риски рецессии экономики России остаются. Эксперты предупреждают, что они могут реализоваться уже в первой половине 2026 года. Главными факторами наступления рецессии они называют повышенные ставки, санкционные ограничения, внешнеэкономическую среду.

Вероятность банковского кризиса и реализации риска бегства вкладчиков эксперты оценивают как низкую.

