Для россиян с 2026 года изменится порядок получения пенсий

Со следующего года выплата пенсий вместе с региональной доплатой будет производиться одним платежом, в формате одного окна, сообщает Социальный фонд России.

© Максим Блинов/РИА Новости

Решение о переходе региональной выплаты в ведение СФР приняли все субъекты РФ. Единственным регионом, который будет делать доплату самостоятельно, останется Москва.

Благодаря такому решению миллионы пенсионеров по всей стране будут получать региональную выплату вместе с пенсией — одним платежом. Для этого им не нужно собирать документы и подавать заявления.

Доплату к пенсии назначают, если размер пенсионного обеспечения получается ниже прожиточного минимума. Сейчас, если региональный прожиточный минимум ниже федерального, выплату производит СФР, если выше — органы социальной защиты.

Отметим, что в текущий момент только 59 регионов получают доплату к пенсиям от СФР. В 30 субъектах РФ её выплачивают органы соцзащиты. После того как нововведение будет реализовано, во всей стране, за исключением Москвы, оба платежа будут синхронизированы.

