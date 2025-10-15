Кому пересчитают пенсии в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года Социальный фонд России (СФР) пересчитает пенсии отдельным группам россиян. Рассказываем, кого коснётся перерасчёт и на сколько вырастет пенсионное пособие.

Пенсии в ноябре увеличат тем, кому исполнилось 80 лет, кто получил инвалидность I группы, а также представителям лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной отрасли.

80-летним пенсионерам и людям с инвалидностью пенсионное пособие увеличат на сумму фиксированной выплаты — вместо 8 907,7 рубля они будут получать 17 815,4 рубля. Помимо этого, к их пенсионному пособию автоматически добавят надбавку за уход в размере 1314 рублей. То есть пособие повысится на 19 129,4 рубля.

Пенсионеры с северным стажем получат ещё более ощутимую прибавку, поскольку их выплаты уже рассчитываются в увеличенном размере:

Проработавшим на Севере от 15 лет: мужчинам с общим стажем от 25 лет и женщинам со стажем 20 лет прибавят 13 361,55 рубля. Их фиксированная выплата составит 26 723,1 рубля плюс доплата за уход в увеличенном размере — 1971 рубль.

плюс доплата за уход в увеличенном размере — 1971 рубль. Проработавшим на приравненным к северным территориям от 20 лет: мужчинам с общим стажем от 25 лет и женщинам со стажем от 20 лет прибавят 11 508,01 рубля. Их фиксированная выплата составит 23 016,02 рубля плюс доплата за уход — 1852,2 рубля.

Повышение пенсионного пособия производится с даты рождения либо оформления инвалидности. Но первая выплата осуществляется в следующем месяце после этого события. То есть если вам исполнится 80 лет в октябре, то пенсию в повышенном размере вы получите в ноябре.

Сотрудникам лётных экипажей и угольщикам сумма доплаты определяется исходя из срока их специального стажа и вредности условий труда. За каждый год сверх стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин им полагается надбавка 1% от средней зарплаты. Коэффициент вредного стажа составляет от 1,5 до 2.

Подавать никаких документов для увеличения пособия не нужно. СФР произведёт перерасчёт автоматически.

