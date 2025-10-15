Виды банков в России: чем они отличаются и как выбрать

В России работают сотни банков, предлагающих широкий спектр финансовых услуг. Но чем они отличаются и как сделать выбор среди такого многообразия? Разобрались, как устроена банковская система в России, и спросили у экспертов, как выбрать банк в зависимости от ваших потребностей — будь то хранение сбережений, получение кредита или обслуживание бизнеса.

Как устроена банковская система в России

На начало октября 2025 года в России работает 306 банков и 46 небанковских кредитных организаций. Все они имеют лицензию Банка России на предоставление финансовых услуг клиентам. Без разрешения регулятора вести такую деятельность незаконно. Убедиться, есть ли у банка лицензия, можно на сайте ЦБ по названию кредитной организации.

Центральный банк, несмотря на название, не является банком в классическом понимании. Он «банк» в более широком смысле — как институт, управляющий финансовыми активами и обязательствами. Его клиентами являются не физические лица, а другие банки и государство.

Основные функции Банка России:

устанавливает ключевую ставку;

управляет системой межбанковских расчётов;

выпускает наличные рубли;

выдаёт и отзывает лицензии у кредитных организаций;

хранит государственные золотовалютные резервы.

Центральные банки есть в большинстве независимых государств. Например, в США аналогичные функции выполняет Федеральная резервная система (ФРС), а в Китае это Народный банк Китая.

Все остальные банки в России — коммерческие. Они работают как с физическими, так и с юридическими лицами. Именно они:

Принимают депозиты.

Выдают кредиты.

Осуществляют платежи и переводы денег, в том числе в иностранных валютах,

Принимают и выдают наличные.

Обеспечивают кассовое обслуживание.

Коммерческие банки могут управлять активами клиентов по договору доверительного управления и выпускать собственные ценные бумаги для привлечения средств.

Основные виды банков

Государственные и частные

Государственный банк — это финансовое учреждение, контрольный пакет акций (не менее 50% + 1 акция) которого принадлежит государству или подконтрольной структуре. Например, Промсвязьбанк полностью принадлежит ЦБ, а Россельхозбанк — Росимуществу.

Государственные банки часто участвуют в реализации государственных программ поддержки различных слоёв населения и отраслей экономики, предлагая льготные условия по кредитам и ипотеке, субсидии и другие формы поддержки.

В частном банке контрольным пакетом акций владеют частные лица или компании. Например, Альфа-Банк, Т-Банк и МКБ — частные банки без государственного участия.

Важно. С точки зрения безопасности нет разницы, какой банк вы выберете для хранения денег. Все вклады и накопительные счета в банках с лицензией ЦБ застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Если у банка отзовут лицензию или он обанкротится, вам вернут до 1,4 миллиона рублей.

Универсальные и специализированные

Универсальные банки предлагают своим клиентам полный набор банковских услуг. В комплексное обслуживание входит:

Обслуживание частных и корпоративных клиентов.

Кредитование.

Привлечение депозитов.

Расчётно-кассовое обслуживание.

Валютные операции.

Инвестиционные услуги.

Страхование.

Консультационные услуги.

Практически все российские банки являются универсальными, сказали «Рамблеру» опрошенные аналитики.

В России существуют банки, исторически специализирующиеся на одном сегменте рынка или определённой группе клиентов, уточнила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Чаще всего специализация характерна для банков с государственным участием. Через них государство имеет возможность стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики. Инна Солдатенкова руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру»

Эксперт привела несколько примеров таких банковских организаций:

Россельхозбанк — нацелен на работу с клиентами из сферы агропромышленного комплекса (АПК). Предлагает кредиты на льготных условиях для фермеров и агробизнеса. Например, кредит на газомоторное топливо для сельскохозяйственной техники.

МСП Банк — учреждён для поддержки предпринимательства. Например, в нём можно взять кредит на финансирование текущей деятельности бизнеса.

Банк ДОМ.РФ — дочерний банк госкорпорации ДОМ.РФ с фокусом на ипотеку и строительство.

Специализированные банки есть и среди частных кредитных организаций, уточнила Солдатенкова. Один из таких примеров — Точка Банк, специализирующийся на дистанционном обслуживании малого и среднего бизнеса.

Нередко специализированную бизнес-модель выбирают именно новые участники рынка. Она позволяет им быть более конкурентными за счёт нишевого характера деятельности. Инна Солдатенкова руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру»

Специализированными чаще всего являются кэптивные банки — организации, созданные для поддержки определённых промышленных холдингов или дочерние банки крупных банков, добавила Солдатенкова. Таких примеров много в автокредитовании: МС Банк Рус (Mitsubishi), Мерседес-Бенц банк Рус (Mercedes-Benz).

Инвестиционные

Иногда в классификации российских банков можно встретить «инвестиционный банк». Но это некорректный термин, заимствованный из англосаксонских стран, сказал «Рамблеру» экономист Владимир Григорьев.

Такой тип банков действительно есть в англоязычных странах. Они работают на рынке ценных бумаг и не оказывают традиционных банковских услуг. В России такого типа банков нет, их функцию выполняют брокеры и управляющие компании. Владимир Григорьев Экономист

У крупнейших российских банков есть собственные брокеры и мобильные приложения для инвестиций. Например, у Сбера — СберИнвестиции, у Т-банка — Т-Инвестиции, у банка ВТБ — ВТБ Мои Инвестиции.

Банки маркетплейсов

Российские маркетплейсы развивают собственные банки с 2021 года. Финансовые сервисы создавались на базе уже существующих небольших кредитных организаций. Банки маркетплейсов нацелены на работу с физическими лицами. Они предоставляют клиентам стандартные услуги: выпускают карты, принимают депозиты, выдают кредиты.

Банки маркетплейсов, как и любые другие коммерческие банки, имеют лицензию Центрального банка и участвуют в системе страхования вкладов.

Как правильно выбрать банк

Выбор банка всегда лучше начинать с комплексного сравнения условий по интересующему продукту, советует Инна Солдатенкова. По её мнению, не стоит ориентироваться только на специализацию банка, нужно сравнивать ставки в зависимости от суммы, срока и дополнительных параметров. Это можно быстро и удобно сделать на финансовых маркетплейсах, например: Банки.ру, Сравни.ру, Выберу.ру, Фингуслуги.

Чаще всего в специализированных банках действуют более привлекательные условия на кредитные продукты. Это объясняется бизнес-моделью их деятельности. Но условия по вкладам и накопительным счетам могут быть менее выгодными. Инна Солдатенкова руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру»

Условия по сберегательным продуктам, как правило, определяются потребностью банка в ликвидности, отметила эксперт. Как таковых специализированных игроков в этом сегменте рынка нет, уточнила она.

Лучше пользоваться услугами крупнейших банков с государственным участием и частных банков из списка системно значимых банков ЦБ, считает Владимир Григорьев. Как правило, у них лучше условия по кредитам, включая ипотеку, и более широкий выбор продуктов и услуг, пояснил экономист.

Григорьев добавил, что у небольших банков нередко встречаются более выгодные условия по депозитам, однако напомнил, что застрахованной остается только сумма до 1,4 миллиона рублей.

Большинство российских банков оказывают стандартный набор услуг. Поэтому при выборе нужно учитывать надёжность банка, выгодность конкретного предложения, которое вас интересует, а также удобство и качество обслуживания. Владимир Григорьев Экономист

Главное

На 2025 год в России работают более 300 банков. Все они имеют лицензию Банка России. Последний, несмотря на название, не является классическим банком. Это регулятор, который следит за состоянием экономики, устанавливает ключевую ставку, выдаёт и отзывает лицензии у кредитных организаций, выпускает наличные деньги и предоставляет кредиты банкам.

Если банк государственный, значит, контрольный пакет акций принадлежит государству или подконтрольной структуре. Владельцами частных банков являются инвесторы и компании. Оба вида банков являются надёжными, сбережения на счетах клиентов застрахованы в АСВ.

Большинство российских банков универсальные: они предоставляют широкий спектр услуг — от депозита до страховки. Специализированные банки предлагают более выгодные условия по кредитам, но ставки по их сберегательным продуктам могут быть ниже среднерыночных.

При выборе банка эксперты рекомендуют ориентироваться на свой запрос и сравнивать условия по разным кредитным организациям, начиная с крупнейших банков.

