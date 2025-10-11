Эксперты назвали три действенных способа обеспечить достойную пенсию

По данным Росстата, средний размер зарплаты россиян в июле 2025 года составил 99,3 тысячи рублей. А пенсионные выплаты — 23,4 тысячи рублей, на 76% меньше от уровня заработной платы. Это максимальный разрыв за последние 17 лет, подсчитали «Известия». «Рамблер» спросил у экспертов, с чем связана такая ситуация и как россиянам обеспечить себе достойную старость.

Почему разрыв между пенсиями и зарплатой увеличивается

Разрыв между пенсиями и зарплатами увеличивается на фоне опережающего роста уровня заработных плат, сказали «Рамблеру» эксперты.

В условиях дефицита кадров за предыдущие два года средняя номинальная начисленная заработная плата, как и реальная заработная плата, демонстрировали существенный рост. А вот пенсии росли с учётом роста цен. И даже при индексации выше уровня инфляции пенсии не поспевают за рыночным ростом заработных плат. Людмила Иванова-Швец доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова

При сравнении с медианной зарплатой, которая, по данным СберИндекса, в июле составляла 63,9 тысячи рублей, разрыв не такой большой, считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Медианная зарплата — это зарплата, которая находится посередине: половина граждан получают доход больше этой суммы, а другая половина — меньше. Поэтому этот показатель является более наглядным, считает эксперт.

В долгосрочной перспективе проблема финансирования пенсионной системы и уровня пенсий будет становиться только острее. Это связано как с ростом продолжительности жизни, так и с низкой рождаемостью. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Хотя пенсионный возраст был повышен, абсолютное число пенсионеров в стране начало опять расти, говорит эксперт. И, согласно данным Росстата, если в прошлом году на 1 тысячу лиц трудоспособного возраста приходилось чуть более 400 лиц старших возрастов, то к 2046 году, по разным вариантам прогноза, этот показатель вырастет до 461–514 человек.

Как подготовиться к пенсии, чтобы меньше ощущать разрыв в уровне доходов

Подготовка к пенсии — часть общей финансовой стратегии, которую необходимо определить для себя заранее, сказала «Рамблеру» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Хотя пенсия гарантируется государством, одних только государственных выплат может оказаться недостаточно для поддержания привычного образа жизни.

Финансовая устойчивость в целом не может опираться только на один источник дохода, говорит Дайнеко. В планах на пенсионное будущее значимую роль играют накопления, считает эксперт.

В молодости думать о пенсионном обеспечении не очень хочется, но чем раньше начать планировать, тем больше будет времени и возможностей для достижения запланированной цели. Так появляется выбор более комфортного для личного бюджета режима создания накоплений, есть время на поиск оптимальной финансовой стратегии. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Задача при пенсионном планировании — это не только создать накопления, но и обеспечить доходность, которая будет покрывать инфляционные потери при разумном уровне риска, продолжает Дайнеко.

Добиться желаемого можно при комбинировании разных финансовых инструментов. Дайнеко приводит следующие:

банковский депозит;

программа долгосрочных сбережений (ПДС);

вторая пенсия в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);

индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС);

долгосрочные страховые продукты (ДСЖ, НСЖ);

обезличенные металлические счета.

Способы повысить уровень пенсии

Способ 1. Официальное трудоустройство

В настоящее время для назначения страховой пенсии по общим основаниям требуется достичь пенсионного возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказывает Дайнеко. Если требования к стажу и баллам не соблюдены, можно рассчитывать только на социальную пенсию, размер которой ниже страховой, и назначается она на пять лет позже.

Величина будущей страховой пенсии в значительной части зависит от ваших текущих официальных доходов: отчисления работодателя в систему обязательного пенсионного страхования трансформируются в баллы на лицевом счете будущего пенсионера. Чем их больше, тем выше размер пенсионного обеспечения. Зарплата в конверте лишает не только пенсионных отчислений, но и страхового стажа.

Эксперт напоминает, что граждане, работающие в рамках самозанятости, не являются застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Однако сформировать свои будущие пенсионные права можно в добровольном порядке. Для этого нужно заключить с Социальным фондом договор об участии в ОПС и уплатить добровольные взносы.

Способ 2. Покупка стажа и пенсионных коэффициентов

Если время выхода на пенсию приближается, а пенсионных баллов или стажа недостаточно и возможности доработать их нет, можно вступить в добровольные правоотношения с СФР и «докупить» недостающее, говорит Дайнеко. Приобрести так можно не более половины от минимально установленного для назначения пенсии страхового стажа. Однако специальный стаж (например, северный) «докупить» нельзя.

Способ 3. Поздний выход на пенсию

Ещё одним способом повысить своё пенсионное обеспечение является более позднее обращение за назначением пенсии. Это позволит получать пенсию в большем размере за счёт применения повышающих коэффициентов: увеличивается не только страховая часть пенсии (баллы ИПК), но и фиксированная её часть.

Отодвигать срок обращения за пенсией на 1 год не имеет особого смысла, поскольку выгода не будет ощутимой. Трёхлетняя отсрочка уже позволит увеличить страховую часть на 24%, а фиксированную — на 19%. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Однако оценивать выгоду от более позднего назначения пенсии нужно с учётом потери пенсионных выплат на время такой отсрочки, учитывать перспективу своей трудоустроенности, уровень дохода (величину отчислений) и состояние здоровья.

Главное

Разрыв между средним уровнем пенсий и зарплат увеличивается. Эксперты связывают такую ситуацию с быстрым ростом зарплат и отстающими темпами индексации пенсионных пособий.

Чтобы при выходе на пенсию не так остро ощущать разрыв в уровне доходов, рекомендуется заранее позаботиться о накоплениях. Их можно формировать с помощью банковских депозитов, участия в ПДС, НПО, инвестиций.

Если вам не хватает стажа или ИПК для выхода на пенсию, их можно «докупить».

Увеличить размер пенсионного обеспечения позволяет более позднее обращение за выплатой.

