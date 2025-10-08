Пенсионеров предупредили о риске остаться без ряда льгот

Многие льготы пенсионерам предоставляют в беззаявительном порядке: их назначают автоматически, без заявлений и походов по разным инстанциям. Однако есть выплаты, которые не оформляют, пока человек сам за ними не обращается. Рассказываем, для получения каких льгот пенсионерам нужно написать заявление в 2025 году.

Доплата за стаж

Чтобы получать доплату за сельский стаж, нужно подать заявление. Льгота полагается тем, кто проработал в сельском хозяйстве более 30 лет. Надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Требование о подтверждении проживания в сельской местности содержится в п. 5 постановления правительства РФ № 1441.

Заявление следует подавать тем гражданам, у которых при расчёте пенсии не полностью учли весь имеющийся трудовой стаж. Ошибки возникают при сбое в системе персонифицированного учёта Социального фонда России (СФР), из-за неправильных сведений, поданных работодателями, или утере данных.

Чтобы СФР учёл дополнительные периоды работы и пересчитал пенсию, утерянный стаж нужно подтвердить документами: справкой от работодателя, трудовым договором, выпиской из приказа о приёме на работу. Если такие бумаги не сохранились, доказать стаж можно через суд на основании показаний свидетелей.

Куда обращаться: в СФР, лично или через МФЦ. Подать заявление на доплату за сельский стаж можно также через Госуслуги.

Доплата за иждивенца

В заявительном порядке предоставляют доплату пенсионерам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные близкие: несовершеннолетние дети, братья или сестры, родители или супруги в статусе пенсионера либо инвалида. Полный перечень иждивенцев приведён в п. 3 ст. 17 закона № 400-ФЗ.

Автоматический перерасчет по данному основанию производят в одном случае — если у человека пенсионного возраста появляется ребёнок (п. 5.1 ст. 23 закона № 400-ФЗ).

За каждого иждивенца полагается доплата в размере 1/3 от фиксированной величины страховой пенсии. Выплату назначают максимум за трёх иждивенцев.

Куда обращаться: в СФР, МФЦ или через портал «Госуслуги».

Налоговый вычет за оплату лечения и приобретение лекарств

При оплате лечения и покупке медикаментов можно вернуть часть затраченных средств с помощью налогового вычета. Однако только при условии, что вы платите подоходный налог (НДФЛ).

Совокупный размер затрат, по которым предоставляется вычет, с января 2024 года составляет 150 тысяч рублей. При дорогостоящем лечении лимит не ограничен.

Куда обращаться: в налоговую службу (ФНС) — лично или через личный кабинет на сайте организации. Требуется предоставить документы, подтверждающие расходы.

Доплата за особые заслуги перед Отечеством

Ежемесячная выплата за заслуги перед Отечеством полагается героям, а также гражданам, награждённым орденами, обратившимся за дополнительным обеспечением. Перечень получателей льготы указан в ст. 1 закона № 21-ФЗ.

Размер доплаты зависит от заслуг получателей: он составляет от 250 до 415% от суммы социальной пенсии. Подробная информация указана в ст. 2 закона № 21-ФЗ.

Куда обращаться: в СФР или МФЦ.

Субсидия за оплату ЖКУ

Пенсионер может оформить субсидию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если расходы на квартплату превышают определённую долю от дохода. Каждый регион устанавливает собственный порог, при достижении которого предоставляется данная льгота.

в Москве — 10% от дохода;

в Санкт-Петербурге — 14%;

в Кемерове — 17%.

Сумма льготы рассчитывается индивидуально — исходя из нормативов площади на каждого проживающего. При назначении субсидии учитывают доход всех проживающих в квартире людей.

Куда обращаться: в МФЦ или через Госуслуги.

Региональные льготы

Каждый регион устанавливает собственные выплаты и льготы, которые положены пенсионерам. Большинство из них предоставляют в заявительном порядке. Например, в Москве пожилые люди могут воспользоваться бесплатным санаторно-курортным лечением, получить городскую денежную выплату. Для этого требуется обратиться в отделение «Мои документы».

Главное

Пенсионерам положены льготы, предусмотренные государством. Часть из них назначают автоматически, но есть такие, за которыми нужно обращаться самостоятельно.

Оформить заявление следует, если вы хотите получить доплату за сельский стаж, за иждивенца, за особые заслуги перед Отечеством, оформить субсидию на ЖКУ.

В заявительном порядке предоставляются многие региональные льготы и выплаты.

