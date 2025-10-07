Более четверти россиян оказались финансово неграмотными

Согласно исследованию Сбера, средний уровень финансовой грамотности граждан нашей страны составляет 72,6%. То есть 27,4% — финансово неграмотны. Для хранения средств россияне чаще всего используют вклады (50%) и накопительные счета (41%). А инвестициями занимаются лишь 31% респондентов. Приводим развёрнутые результаты исследования.

© Natalia Rusanova/iStock.com

Исследование проводили на портале СберСова. Его участниками стали 26,5 тысячи человек. Согласно результатам, наиболее полными знаниями в области управления финансами обладают предприниматели и управленцы — 76,3%. Уровень финансовых знаний у специалистов составляет 69,7%. Чуть ниже этот показатель у студентов — 67,6%. Замыкают перечень пенсионеры — 67,1%.

Более 30% опрошенных признались, что у них вызывают трудности даже базовые вопросы, связанные с управлением своими финансами.

81% россиян внимательно следят за своими повседневными финансами, однако долгосрочные финансовые планы формируют лишь 28% респондентов. 59% участников опроса составляют планы на год вперёд, а 13% предпочитают ничего не планировать.

Опрошенные с доходом от 400 тысяч рублей занимаются планированием в два раза чаще, чем опрошенные с более низким доходом.

В области сбережений и инвестиций россияне ведут себя следующим образом:

50% респондентов предпочитают хранить средства на депозитах;

41% опрошенных пользуются накопительными счетами;

53% участников держат наличные под рукой;

25% — вкладываются в золото и недвижимость;

инвестициями на финансовых рынках занимаются 31% опрошенных.

Чаще всего инвестируют люди с высоким доходом — почти половина респондентов. Среди людей с небольшими доходами показатель составляет 19%.

Откладывать деньги предпочитают 68% опрошенных граждан. 66% респондентов тщательно следят за своими тратами. Импульсивные покупки совершают 21% участников исследования.

Как планировать бюджет, чтобы откладывать деньги: мнения экспертов