Как планировать бюджет, чтобы откладывать деньги: мнения экспертов

В идеальном сценарии у каждого человека должна быть финансовая подушка минимум на три месяца, а лучше полгода или год. Чтобы иметь такие сбережения, нужно уметь откладывать деньги. Этому можно научиться в любом возрасте. Рассказываем, как начать планировать бюджет с нуля, чтобы получилось накопить деньги на финансовый резерв и не только.

© Sargis Zubov/iStock.com

Шаги, как планировать бюджет

Планирование бюджета нужно начать с анализа доходов и расходов, сказали опрошенные «Рамблером» эксперты. Это необходимо сделать, чтобы понять, куда реально уходят деньги, пояснила экономист Ольга Гогаладзе. После этого станет проще оптимизировать бюджет и начать откладывать.

Начните записывать, сколько зарабатываете и тратите, затем оценивайте каждую покупку с вопросом «Зачем я это купил?», советует финансовый советник Алексей Родин. Со временем это позволит снизить процент эмоциональных покупок, на которые может уходить до трети бюджета, сказал эксперт. Проанализируйте доходы и траты за прошедший период, советует аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. Или хотя бы за последний месяц. Поймите, какие расходы можно безболезненно сократить. Поставьте реалистичные и конкретные финансовые цели. Не «коплю», а «коплю на поездку в Сочи в следующем сентябре» или «коплю 150 тысяч на финансовую подушку», советуют эксперты. Заведите резерв на внеплановые траты и откладывать в него хотя бы 10% от дохода. Остальные средства уже можно распределять в плане бюджета, поясняет Гогаладзе. Определитесь, сколько вы можете откладывать на долгосрочные цели.

Насколько детально вести бюджет

Лучше начать с составления бюджета на короткий период, например на один месяц. Это проще, чем распределить расходы на год или даже на квартал. Когда вы выработаете привычку контролировать траты, срок планирования можно увеличить.

Определите статьи расходов. Не нужно расписывать много категорий, достаточно будет 5–7, считает Гогаладзе. Она предлагает выделить «Жильё», «Транспорт», «Питание», «Здоровье», «Развлечения», а также «Накопления». Так проще следить за финансами и меньше шансов всё бросить, уверена экономист.

Эряния Бочкина советует избегать излишней детализации в покупках.

В детализации бюджета важно найти баланс, поскольку записывать каждую покупку до копейки утомительно, такая система быстро надоест. Эффективнее выделить ключевые категории (жильё, транспорт, продукты и т. д.), не дробя внутри них покупки до деталей. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Степень детализации бюджета может быть любой, уверен Родин. Одному комфортно разбить траты на 20 статей расходов, а другому удобнее вести бюджет «крупными мазками», рассуждает эксперт. Важна не степень детализации, а комфорт для вас, подчеркнул Родин.

Как избежать чувства ограничения и сохранить мотивацию

Заложите в бюджет статью на развлечения, отдых и хобби , советуют Ольга Гогаладзе и Алексей Родин. По мнению Гоголадзе, туда можно направлять 5–10% от ежемесячного дохода.

, советуют Ольга Гогаладзе и Алексей Родин. По мнению Гоголадзе, туда можно направлять 5–10% от ежемесячного дохода. Не ставьте завышенные цели. Вместо «накоплю 500 тысяч» начните с 5 тысяч, отметила она.

Как оценить эффективность планирования бюджета

Регулярно фиксируйте свои траты .

. Раз в неделю сравнивайте фактические расходы и свой план. При отклонениях свыше 5% уже требуется анализ, отметил Родин.

отметил Родин. Выявляйте причины увеличения расходов — будь то ослабление самоконтроля или объективные изменения в финансах — и своевременно вносите необходимые коррективы в план.

Какие инструменты использовать для ведения бюджета

Для планирования можно использовать:

Бумажный блокнот или ежедневник. Не требует технических навыков. Но его можно легко потерять или повредить. Возможно, будет сложно анализировать, так как считать итоги и выявлять закономерности придётся самостоятельно. Таблицы Excel или Google Sheets. Можно вносить данные сразу с разных устройств, автоматизировать расчёты и быстро анализировать данные. Для использования нужны базовые навыки работы с такими таблицами, так как данные вы будете вносить вручную. Приложения банков. Операции по карте подгружаются автоматически — это удобно. Но обычно в мобильных приложениях банков можно только отслеживать расходы, а не полноценно планировать бюджет. Если у вас карты в разных банках, учёт будет не полным. К тому же учитывать наличные расходы всё равно нужно вручную. Специальные приложения. Автоматизируют учёт и помогают планировать бюджет. Могут требовать доступ к банковским операциям. Многие предлагают бесплатные версии с ограниченным функционалом.

Важно выбрать комфортный для себя способ, чтобы исключить желание всё бросить из-за сложности учёта. Я люблю вести учёт в блокноте, жена потом переносит данные в Excel и систематизирует их. Вместе мы эту таблицу периодически анализируем. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Главное

Начните с анализа доходов и расходов. Это позволит понять, от каких трат можно легко отказаться и сколько вы реально можете откладывать в месяц. Поставьте конкретную цель накоплений.

Спланируйте доходы и расходы на короткий срок, например на месяц. Важно сформировать привычку вести учёт трат. Можно не уходить в детали и вести дневник расходов по основным категориям. При планировании бюджета не забудьте учесть «Накопления».

Чтобы не потерять мотивацию вести бюджет и откладывать деньги, обязательно закладывайте 5–10% от ежемесячного дохода на хобби и развлечения. Ставьте реальные цели.

Регулярно сравнивайте фактические траты со своим планом. Так вы сможете вовремя скорректировать своё финансовое поведение.

10 лучших приложений для управления личными финансами