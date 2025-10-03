Как вели себя финансы россиян на летних каникулах

Лето — сезон отпусков, открытых веранд ресторанов и шопинга. Многие стремятся провести эту «маленькую жизнь» как можно ярче. Вы когда-нибудь задумывались, меняются ли ваши финансовые привычки в это время года? Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили расходы россиян весной и летом 2025 года и поделились с «Рамблером» результатами. Рассказываем, как россияне распоряжались своими финансами на летних каникулах.

Легче расставались с деньгами

Летом траты на поездки, еду вне дома, одежду и развлечения увеличились в среднем на 9,3% по сравнению с весной. Если в марте — мае общие расходы на эти категории составляли в среднем 37 320 рублей на человека за три месяца, то летом сумма выросла до 40 780 рублей.

Как менялись средние расходы и число операций на одного клиента:

Заметнее всего летом выросли расходы на путешествия. Прирост составил 14,5% по сравнению с весенним сезоном. Средний чек на поездки вырос на 23,6%, хотя самих операций в этой категории стало меньше. Это говорит о том, что летние поездки стали более масштабными и дорогими, чем весенние, отметили аналитики PFM.

Летом россияне начали оставлять больше денег за один визит в ресторанах. Средний чек вырос на 14,2% — с 535 до 611 рублей.

В июне, июле и августе россияне охотнее тратили деньги на шопинг. Расходы на одежду выросли на 8,3% по сравнению с периодом с марта по май. Но средний чек покупки летом, наоборот, снизился — с 2 836 до 2 765 рублей (-2,5%).

Искали более доступные развлечения

Развлечения — единственная категория, в которой затраты летом не просто не выросли, а даже сократились. Расходы снизились незначительно, всего на 0,9%. При этом средний чек стал меньше на заметные 7,4%. Если весной размер одной операции в этой категории составлял в среднем 1344 рубля, то летом сумма упала до 1245 рублей.

Обратный тренд в категории «Развлечения» может быть связан с тем, что летом становится доступен более бюджетный досуг, пояснили аналитики PFM. Например, вместо кино и концертов можно пойти на прогулку в парк или на пикник. Такой досуг требует меньших затрат.

Больше тратили с кредиток

Средний ежемесячный оборот по кредитным картам летом вырос, однако это не привело к значительному увеличению закредитованных клиентов, отмечается в исследовании. Россияне старались погасить долги сразу после отпускных трат.

В итоге за лето:

Доля клиентов с просрочкой выросла до 0,57 с 0,52%.

с 0,52%. Средняя загрузка кредитного лимита снизилась до 39,3% к концу августа с 40,5% в мае.

Как финансово подготовиться к лету 2026 года

Сезонность влияет на отношение к финансам — летом расставаться с деньгами становиться проще: путешествия, рестораны, другие удовольствия. Чтобы чувствовать себя комфортнее следующим летом, подготовьтесь к нему заранее.

Подведите свои личные итоги лета. Изучите основные категории своих летних трат и проанализируйте их динамику по сравнению с другими периодами — это поможет понять, какой запас денег вам понадобится следующим летом. Чтобы не тратить на это много времени и сил, можно просто задать вопрос «Помощнику по расходам» в мобильном приложении Сбера «Сколько я потратил этим летом?» или «Самые крупные категории трат этим летом» и получить подробный анализ ваших финансовых привычек.

Начните откладывать на отдых уже сейчас. Вы можете делать это вручную или подключить автоматические накопления. Так, если вы клиент Сбера, можно подключить одну из пяти механик в сервисе «Автонакопления». Деньги будут сами регулярно переводиться на ваш накопительный счёт, таким образом у вас сформируются сбережения.

Как после 1 сентября изменится финансовое поведение россиян

