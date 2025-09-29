Российская молодёжь хочет изучать финансы через кино и сериалы

Всё больше молодых людей хотят учиться управлять деньгами через привычные форматы — кино, сериалы, книги и игры. Об этом «Рамблеру» рассказал врио директора НИФИ Минфина России (реализует проект «Моифинансы.рф») Глеб Покатович.

По данным опроса, проведённого НИФИ и Росмолодёжью, темой личных финансов интересуется 79% молодых россиян, а две трети из них (64%) оценили свой уровень финансовой грамотности как средний.

В исследовании приняли участие около 500 человек до 35 лет. Его итоги показали: будущее финансового просвещения связано с объединением экспертизы специалистов и креативного подхода индустрии контента. Финансовые знания усваиваются эффективнее, когда они встроены в привычные форматы — фильмы, сериалы, игры или книги.

Более 70% респондентов признались, что хотели бы видеть больше фильмов и сериалов, где финансовая грамотность подаётся не сухо, а через захватывающие истории и знакомые образы.

Молодое поколение лучше воспринимает информацию не через сухие инструкции, а через истории и примеры, интегрированные в привычный контент. Это вызов как для государства, так и для креативной индустрии — вместе создавать проекты, которые будут не только развлекать, но и прививать ответственное финансовое поведение, — отметил Покатович.

Среди тем, которые больше всего волнуют молодых россиян, — создание финансовой подушки безопасности (24%), защита от мошенников (14%) и воспитание детей с пониманием ценности денег (14%). Главным источником информации стали социальные сети и мессенджеры (36%), которые обогнали традиционные СМИ и специализированные форумы (24%).

